§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 2804) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 5 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) art. 117 ust. 1a ustawy;”,

b) pkt 6-10 otrzymują brzmienie:

„6) koszty informatycznej bazy danych - koszty bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją zadań określonych w art. 102a ust. 1 ustawy;

7) koszty likwidacji szkód - koszty bezpośrednio i pośrednio związane z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 4 ust. 7 pkt 3, ust. 8 pkt 2 i 3 oraz ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 838, 1565 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 146), zwanej dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”;

8) koszty ośrodka informacji - koszty bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją zadań Funduszu, o których mowa w art. 102 ust. 2-4, art. 103 ust. 1 i art. 104 ust. 1-5 ustawy;

9) koszty windykacji opłat - koszty bezpośrednio i pośrednio związane z dochodzeniem opłat, o których mowa w art. 88 ust. 7 ustawy;

10) koszty windykacji regresów - koszty bezpośrednio i pośrednio związane z prowadzeniem postępowań regresowych na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy;”;

2) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szkód, o których mowa w art. 98 ust. 2 i 2a ustawy;”;



3) w § 5:

a) w ust. 4 wyrazy „art. 98 ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „art. 98 ust. 1-2a”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Szacowane kwoty zobowiązań z tytułu szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe są ujmowane odrębnie w postaci rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia (w formie rezerwy na skapitalizowaną wartość rent) na dzień bilansowy.”;

4) w § 17 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szkód przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, przy czym rezerwy ubezpieczeniowe dotyczące szkód związanych z realizacją zadania, o którym mowa w art. 98 ust. 2a ustawy, ujmuje się odrębnie i obciążają one wyodrębniony fundusz do spraw niewypłacalności;”;

5) w § 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sposób podziału nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z rocznego sprawozdania z działalności Funduszu (nadwyżka bilansowa) określa uchwała właściwego organu Funduszu. Ujemny wynik finansowy (niedobór bilansowy) jest pokrywany z funduszu statutowego na podstawie uchwały właściwego organu Funduszu.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku przekazania części nadwyżki bilansowej na fundusz do spraw niewypłacalności przeniesienie aktywów finansowych dokonuje się według wyceny w księgach rachunkowych Funduszu na dzień przekazania środków wskazany w uchwale właściwego organu Funduszu.”;

6) w § 28:

a) w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) roczną informację dotyczącą działalności funduszu do spraw niewypłacalności;”,

b) w ust. 2 w pkt 4 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) rachunek przepływów pieniężnych funduszu do spraw niewypłacalności;”;

7) po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10a w brzmieniu:

„Rozdział 10a



Fundusz do spraw niewypłacalności

§ 52a. 1. Aktywa i zobowiązania funduszu do spraw niewypłacalności są ujmowane w księgach rachunkowych Funduszu oddzielnie od funduszy własnych oraz innych funduszy wyodrębnionych.

2. Zdarzenia gospodarcze dotyczące funduszu do spraw niewypłacalności są ujmowane odrębnie od operacji Funduszu oraz odrębnie od innych funduszy wyodrębnionych.

§ 52b. 1. Składki na rzecz funduszu do spraw niewypłacalności, o których mowa w art. 117 ust. 3a ustawy, obejmują kwoty należne za okres, którego dotyczą.

2. Składki na rzecz funduszu do spraw niewypłacalności, o których mowa w art. 117 ust. 3b ustawy, ujmuje się w kwocie oszacowanej ostatecznej wartości składek dodatkowych niezbędnych w celu sfinansowania wypłat świadczeń związanych z niewypłacalnością zakładu ubezpieczeń. Oszacowanie ostatecznej kwoty składek uwzględnia w szczególności oczekiwane wartości zwrotów kwot wypłaconych przez fundusz do spraw niewypłacalności z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Aktualizacji oszacowania ostatecznej wartości składek dodatkowych dokonuje się na koniec każdego kwartału.

3. Odpis z tytułu nadwyżki bilansowej Funduszu ujmuje się jako zwiększenie funduszu do spraw niewypłacalności na dzień przekazania środków wskazany w uchwale właściwego organu Funduszu.”;

8) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części I Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu:

- w poz. 2 Bilans:

- - w Aktywach w lit. C Lokaty funduszy wyodrębnionych dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4. Lokaty funduszu do spraw niewypłacalności”,

- - w Pasywach:

- - - w lit. A.2. Fundusze wyodrębnione dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4. Fundusz do spraw niewypłacalności”,

- - - w lit. B Rezerwy ubezpieczeniowe w pkt 1 dodaje się pkt 1.4. w brzmieniu:

„1.4. szkód związanych z realizacją zadań finansowanych z funduszu do spraw niewypłacalności”,

- po poz. 7. Rachunek przepływów pieniężnych Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego dodaje się poz. 7a w brzmieniu:

„7a. Rachunek przepływów pieniężnych funduszu do spraw niewypłacalności

A. Przepływy netto z działalności operacyjnej funduszu do spraw niewypłacalności

A.1. Wpływy z działalności operacyjnej funduszu do spraw niewypłacalności

1. Wpływy ze składek na fundusz do spraw niewypłacalności

2. Zwroty odszkodowań i świadczeń wypłaconych

3. Pozostałe wpływy z działalności operacyjnej

A.2. Wydatki z działalności operacyjnej funduszu do spraw niewypłacalności

1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone

2. Wydatki na pokrycie kosztów obsługi funduszu do spraw niewypłacalności

3. Pozostałe wydatki z działalności operacyjnej

A.3. Przepływy netto z działalności operacyjnej funduszu do spraw niewypłacalności (A.1 - A.2)

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej funduszu do spraw niewypłacalności

B.1. Wpływy z działalności inwestycyjnej funduszu do spraw niewypłacalności

1. Otrzymane odsetki od lokat nabytych ze środków funduszu do spraw niewypłacalności

2. Wpływy z realizacji lokat funduszu do spraw niewypłacalności

3. Pozostałe wpływy z działalności inwestycyjnej funduszu do spraw niewypłacalności

B.2. Wydatki z działalności inwestycyjnej funduszu do spraw niewypłacalności

1. Wydatki na nabycie lokat ze środków funduszu do spraw niewypłacalności

2. Pozostałe wydatki z działalności inwestycyjnej funduszu do spraw niewypłacalności

B.3. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej funduszu do spraw niewypłacalności (B.1 - B.2)

C. Przepływy z działalności finansowej funduszu do spraw niewypłacalności

C.1. Wpływy z działalności finansowej funduszu do spraw niewypłacalności

1. Wpływy z tytułu przekazania odpisu z Funduszu

2. Środki uzyskane z pożyczek i kredytów

3. Pozostałe wpływy z działalności finansowej

C.2. Wydatki z działalności finansowej funduszu do spraw niewypłacalności

1. Zwrócone środki z pożyczek i kredytów

2. Zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów

3. Pozostałe wydatki na działalność finansową

C.3. Przepływy netto z działalności finansowej funduszu do spraw niewypłacalności (C.1 - C.2)

D. Przepływy pieniężne netto (A.3 + B.3 + C.3)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych funduszu do spraw niewypłacalności, w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne funduszu do spraw niewypłacalności na początek okresu

G. Środki pieniężne funduszu do spraw niewypłacalności na koniec okresu, w tym:

- o ograniczonej możliwości dysponowania”,

- w poz. 8. Informacja dodatkowa dotycząca działalności Funduszu w pkt 2 ppkt 10-12 otrzymują brzmienie:

„10) strukturę rodzajową kosztów ośrodka informacji wykazanych w pozycji B.5 rachunku zysków i strat Funduszu;

11) strukturę rodzajową kosztów informatycznej bazy danych wykazanych w pozycji B.6 rachunku zysków i strat Funduszu;

12) strukturę rodzajową kosztów administracyjnych wykazanych w pozycji D rachunku zysków i strat;”,

b) dodaje się część V w brzmieniu:

„V. Roczna informacja dotycząca działalności funduszu do spraw niewypłacalności

Informacje dotyczące działalności funduszu do spraw niewypłacalności obejmują w szczególności:

1) informacje o stanie środków na rachunku bankowym oraz lokat funduszu do spraw niewypłacalności na dzień bilansowy;

2) informacje o rentowności lokat funduszu do spraw niewypłacalności;

3) informacje o należnościach funduszu do spraw niewypłacalności;

4) informacje o rezerwach ubezpieczeniowych dotyczących funduszu do spraw niewypłacalności, w podziale na poszczególne upadłości lub likwidacje;

5) informacje o pozostałych aktywach i zobowiązaniach funduszu do spraw niewypłacalności;

6) informacje o zwiększeniach i zmniejszeniach funduszu do spraw niewypłacalności w okresie sprawozdawczym;

7) informacje o wypłatach świadczeń z funduszu do spraw niewypłacalności, w podziale na poszczególne upadłości lub likwidacje, w tym:

a) odszkodowań wypłaconych jednorazowo,

b) świadczeń okresowych (renty),

c) kosztów likwidacji szkód;

8) informacje o strukturze rodzajowej kosztów likwidacji szkód;

9) informacje o strukturze rodzajowej kosztów obsługi funduszu do spraw niewypłacalności;

10) informacje o łącznej szacowanej wartości zobowiązań na dzień bilansowy objętych odpowiedzialnością gwarancyjną funduszu do spraw niewypłacalności;

11) dla każdej upadłości lub likwidacji osobno informacje o wartości dokonanych do dnia bilansowego wypłat odszkodowań i świadczeń, szacowanej wartości wypłat odszkodowań i świadczeń w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, szacowanej ostatecznej wartości odszkodowań i świadczeń.”;

9) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w części C. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych Funduszu (z wyłączeniem środków funduszy wyodrębnionych) po pkt 82 dodaje się pkt 82a w brzmieniu:

„82a. W pozycji C.2.2 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności wartość odpisu z nadwyżki bilansowej Funduszu przekazanej na fundusz do spraw niewypłacalności, również w przypadku dokonania transferu instrumentów finansowych.”,

b) dodaje się część G w brzmieniu:

„G. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych funduszu do spraw niewypłacalności

131. W pozycji A.1.1 sprawozdania z przepływów pieniężnych funduszu do spraw niewypłacalności wykazuje się uzyskane wpływy z tytułu składek wnoszonych do funduszu do spraw niewypłacalności na podstawie art. 117 ust. 3a i 3b ustawy.

132. W pozycji A.1.2 sprawozdania z przepływów pieniężnych funduszu do spraw niewypłacalności wykazuje się wszelkie wpłaty tytułem pokrycia przez podmioty zobowiązane kwot wypłaconych z funduszu do spraw niewypłacalności odszkodowań i świadczeń.

133. W pozycji C.1.1 sprawozdania z przepływów pieniężnych funduszu do spraw niewypłacalności wykazuje się wartość przekazywanej do funduszu do spraw niewypłacalności części nadwyżki bilansowej Funduszu, zgodnie z postanowieniami art. 117 ust. 2c ustawy i uchwały właściwego organu Funduszu. Wartość tę wykazuje się również w przypadku, gdy jej przekazanie następuje w drodze transferu instrumentów finansowych.”.