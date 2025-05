Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 29 kwietnia 2025 r. (Dz. U. poz. 591)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 maja 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 749) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego w stosunku do rzeczników patentowych i aplikantów;

2) właściwość i skład sądów dyscyplinarnych;

3) tryb powoływania członków składów orzekających;

4) sposób wykonywania orzeczeń i obliczania kosztów.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) sądzie dyscyplinarnym - należy przez to rozumieć Sąd Dyscyplinarny oraz Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny;



1a)1) Rzeczniku Dyscyplinarnym - należy przez to rozumieć także zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.

§ 3. 1. Sąd dyscyplinarny orzeka na rozprawie lub na posiedzeniu.

2. Rozstrzygnięcia sądu dyscyplinarnego zapadają w formie orzeczeń lub postanowień. Orzeczenie może być wydane jedynie na rozprawie.

§ 3a.2) Strony mogą w toku całego postępowania dyscyplinarnego przeglądać akta sprawy oraz zgłaszać wnioski dowodowe.

Rozdział 2

Właściwość i skład sądu dyscyplinarnego oraz tryb powoływania członków składów orzekających

§ 4. 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych rzeczników patentowych powołane są:

1) Sąd Dyscyplinarny w pierwszej instancji;

2) Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny w drugiej instancji;

3) Sąd Najwyższy w sprawach, o których mowa w art. 66 ustawy.

2. Siedzibą Sądu Dyscyplinarnego oraz Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego jest m.st. Warszawa. Sądy te obejmują swoją właściwością teren całego kraju.

§ 5. 1. Członkowie sądu dyscyplinarnego wybierają spośród siebie przewodniczącego sądu i jego zastępcę.

2. Przewodniczący sądu dyscyplinarnego kieruje pracą sądu, w szczególności:

1) zaznajamia się z każdą sprawą wpływającą do sądu i wyznacza termin pierwszego posiedzenia;

2) ustala składy orzekające oraz wyznacza przewodniczących składów orzekających;

3) czuwa nad sprawnym przebiegiem postępowań dyscyplinarnych.

§ 6. Sąd dyscyplinarny orzeka w składzie trzyosobowym.

Rozdział 3

(uchylony)3)

Rozdział 4

Postępowanie wyjaśniające

§ 9. Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające niezwłocznie po:

1) otrzymaniu wniosku Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych albo Prezesa Urzędu Patentowego lub

2) powzięciu uzasadnionej informacji o przewinieniu dyscyplinarnym.

§ 10.4) Jeżeli przewinienia dyscyplinarnego dopuścił się rzecznik patentowy lub aplikant, będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, Rzecznik Dyscyplinarny powiadamia o tym niezwłocznie jego przełożonego.

§ 11. 1. W postępowaniu wyjaśniającym Rzecznik Dyscyplinarny podejmuje czynności i uwzględnia wszelkie okoliczności służące wszechstronnemu wyjaśnieniu sprawy.

2.5) Rzecznik Dyscyplinarny umożliwia obwinionemu zgłoszenie dowodów i wniosków oraz złożenie pisemnych wyjaśnień.

3. Jeżeli nie zachodzi potrzeba dalszego uzupełnienia postępowania wyjaśniającego, Rzecznik Dyscyplinarny:

1) wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego albo

2)6) sporządza i kieruje do Sądu Dyscyplinarnego wniosek o wszczęcie postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym.

4.7) Przed przesłaniem akt do Sądu Dyscyplinarnego Rzecznik Dyscyplinarny umożliwia obwinionemu, na jego żądanie, zapoznanie się z zebranym w sprawie materiałem.

5. Postępowanie wyjaśniające powinno być zakończone w ciągu 3 miesięcy od otrzymania przez Rzecznika Dyscyplinarnego wniosku lub informacji, o których mowa w § 9.

6. Sąd Dyscyplinarny na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 5, o okres nieprzekraczający dalszych 60 dni.

§ 12.8) 1. Odpis postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego doręcza się obwinionemu, a także Prezesowi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i Prezesowi Urzędu Patentowego, jeżeli postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte na wniosek tych organów.

2. O skierowaniu wniosku o wszczęcie postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym Rzecznik Dyscyplinarny niezwłocznie zawiadamia obwinionego, poszkodowanego, jeżeli jest znany, a także Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych lub Prezesa Urzędu Patentowego, jeżeli wszczęcie postępowania wyjaśniającego nastąpiło na ich wniosek.

Rozdział 5

Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym

§ 13. Wszczęcie postępowania następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sąd Dyscyplinarny wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego.

§ 14. 1. Jeżeli przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego uzna, że należy uzupełnić postępowanie wyjaśniające lub że występują okoliczności, które wyłączają ściganie, kieruje sprawę na posiedzenie niejawne.

2.9) Posiedzenie niejawne powinno odbyć się, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o wszczęcie postępowania, przed Sądem Dyscyplinarnym.

3. Na posiedzeniu niejawnym Sąd Dyscyplinarny postanawia:

1) o przekazaniu sprawy Rzecznikowi Dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia postępowania wyjaśniającego albo

2) o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego bądź

3) o skierowaniu sprawy na rozprawę.

4. Skierowania sprawy do rozpoznania na rozprawie dokonuje przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego, który wydaje również zarządzenia przygotowujące rozprawę.

§ 15.10) Po uznaniu, że wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego odpowiada warunkom formalnym, przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego ustala skład orzekający, wyznacza przewodniczącego składu orzekającego, termin i miejsce rozprawy, zarządza doręczenie obwinionemu, a także poszkodowanemu, jeżeli jest znany, wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym oraz wysłanie wezwań na rozprawę dla osób wymienionych we wniosku.

§ 16. 1.11) Na rozprawę wzywa się obwinionego, jego obrońcę, jeżeli został ustanowiony lub wyznaczony, Rzecznika Dyscyplinarnego oraz poszkodowanego, jeżeli jest znany.

2.11) Na rozprawę wzywa się również świadków, biegłych oraz zarządza przedstawienie innych dowodów wskazanych we wniosku o wszczęcie postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym, a w miarę potrzeby - także dowodów zgłoszonych przez strony przed rozpoczęciem rozprawy.

3. Wezwanie na rozprawę powinno być doręczone co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy.

4. O terminie i miejscu rozprawy zawiadamia się poszkodowanego.

5. Udział w rozprawie Rzecznika Dyscyplinarnego jest obowiązkowy.

6.12) Nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie obwinionego, jego obrońcy lub poszkodowanego, chyba że ich obecność Sąd Dyscyplinarny uzna za konieczną.

§ 17. 1.13) Po otwarciu rozprawy przewodniczący składu orzekającego oddaje głos Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, który odczytuje wniosek o wszczęcie postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym, po czym wysłuchuje się obwinionego, poszkodowanego, o ile się stawił, przesłuchuje się świadków i biegłych, bada dokumenty oraz przeprowadza inne dowody.

2. Sąd Dyscyplinarny może zlecić przesłuchanie świadka jednemu z członków składu orzekającego, gdy świadek nie może stawić się na rozprawie z powodu przeszkody trudnej do usunięcia. Strony mają prawo do udziału w tej czynności.

3. Z ważnych powodów Sąd Dyscyplinarny może zarządzić przerwę w rozprawie, która nie może trwać dłużej niż 60 dni.

4. Rozprawa ulega odroczeniu w razie niestawiennictwa Rzecznika Dyscyplinarnego, niestawiennictwa obwinionego, któremu wezwanie nie zostało doręczone lub który usprawiedliwi swoją nieobecność, a sąd uzna to usprawiedliwienie za uzasadnione.

5. Sąd może odroczyć rozprawę w razie niestawiennictwa świadka lub biegłego albo z innej ważnej przyczyny.

§ 18. Rozprawę kończą przemówienia stron i obrońców. Ostatni głos przysługuje obwinionemu. Po wysłuchaniu stron przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę.

§ 19. Z przebiegu rozprawy sporządzany jest protokół, który podpisują przewodniczący składu orzekającego i protokolant.

§ 20. 1. Po zamknięciu rozprawy Sąd Dyscyplinarny niezwłocznie przystępuje do narady.

2. Przebieg narady i głosowania jest tajny. Podczas narady i głosowania poza członkami składu orzekającego może być obecny jedynie protokolant.

§ 21. Sąd Dyscyplinarny orzeka w oparciu o materiał dowodowy ujawniony w toku rozprawy, biorąc pod uwagę stopień winy, społeczną szkodliwość czynu i jego skutek oraz zachowanie się obwinionego przed i po popełnieniu przewinienia.

§ 22. (uchylony).14)

§ 23. 1. Po odbyciu narady i głosowaniu przewodniczący składu orzekającego ogłasza stronom orzeczenie podpisane przez skład orzekający, przytaczając ustnie jego motywy.

2. Sąd Dyscyplinarny może odroczyć ogłoszenie orzeczenia w sprawach szczególnie zawiłych najwyżej na 7 dni.

§ 24. 1. Uzasadnienie orzeczenia na piśmie sporządza się w każdym przypadku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.

2. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom oraz obrońcy obwinionego.

Rozdział 6

Postępowanie przed Odwoławczym Sądem Dyscyplinarnym

§ 25. 1. Odwołanie od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem tego Sądu w terminie miesiąca od dnia doręczenia odpisu orzeczenia.

2. W terminie 7 dni od daty wpływu odwołania Sąd Dyscyplinarny:

1) przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego w przypadku stwierdzenia, że zostało wniesione w terminie i jest dopuszczalne, lub

2) wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia odwołania.

3. Od postanowienia o odmowie przyjęcia odwołania służy zażalenie do Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego w terminie miesiąca od dnia doręczenia odpisu postanowienia.

4. Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny pozostawia odwołanie bez rozpoznania w przypadku stwierdzenia okoliczności uzasadniających odmowę przyjęcia lub w przypadku cofnięcia odwołania.

5. Odwołanie wniesione na korzyść obwinionego można cofnąć tylko za jego zgodą.

§ 26. 1. Po stwierdzeniu, że odwołanie odpowiada warunkom formalnym, przewodniczący Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego ustala skład orzekający, wyznacza jego przewodniczącego i sprawozdawcę, a także termin i miejsce rozprawy oraz wydaje stosowne zarządzenia. Wraz z zawiadomieniem o rozprawie stronie przeciwnej doręcza się odpis odwołania.

2. Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny może postanowić o uzupełnieniu postępowania dowodowego.

§ 27. 1. Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje sprawę w granicach odwołania, chyba że stwierdzi:

1) naruszenie prawa materialnego oraz istotne uchybienia procesowe mogące mieć wpływ na treść orzeczenia, lub

2) oczywistą niesprawiedliwość orzeczenia.

2. Wydanie orzeczenia na niekorzyść obwinionego może nastąpić tylko wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść odwołanie, i tylko w granicach odwołania.

§ 28. Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny po rozpoznaniu odwołania utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie, uchyla orzeczenie w całości lub części i wydaje orzeczenie co do istoty sprawy albo przekazuje sprawę Sądowi Dyscyplinarnemu do ponownego rozpoznania.

§ 29. 1. Orzeczenie Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego jest prawomocne z chwilą ogłoszenia.

2. Uzasadnienie orzeczenia na piśmie sporządza się w każdym przypadku w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.

§ 30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym w pierwszej instancji.

Rozdział 7

Wykonanie prawomocnych orzeczeń

§ 31. Sąd Dyscyplinarny w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia skazującego na karę dyscyplinarną bądź Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny w ciągu 14 dni od dnia, w którym orzeczenie stało się wykonalne, przysyła jego odpis, opatrzony wzmianką o wykonalności, Prezesowi Urzędu Patentowego i Prezesowi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

§ 32. 1. Wykonanie kary pieniężnej oraz kar dodatkowych, a także kary wydalenia z aplikacji należy do Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

2. Wykonanie kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego należy do Prezesa Urzędu Patentowego.

Rozdział 8

Wznowienie postępowania

§ 33. 1. O wznowieniu postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem rozstrzyga postanowieniem, zaś o odmowie wznowienia postępowania rozstrzyga orzeczeniem - sąd dyscyplinarny, który orzekał w sprawie jako ostatni.

2.15) Do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego są uprawnione strony.

3.15) Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego wnosi się w terminie trzech miesięcy od powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej wznowienie postępowania.

4. Strona może złożyć wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego:

1) w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogły mieć wpływ na wynik sprawy, a z których nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu;

2) gdy w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia;

3) gdy w składzie orzekającym brała udział osoba pozostająca z obwinionym w tego rodzaju stosunku, że mógłby on wywołać wątpliwości co do bezstronności tej osoby.

5. Wznowione postępowanie toczy się na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Rozdział 9

Koszty postępowania

§ 34. 1. Koszty postępowania pobiera się w formie opłaty zryczałtowanej na rzecz Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, do której należy wykonanie orzeczenia dotyczącego kosztów.

2. Opłata zryczałtowana w razie ukarania wynosi 500-3000 zł we wszystkich sprawach.

3. Opłatę zryczałtowaną pobiera się za każdą instancję.

4. Przy wydawaniu orzeczenia łącznego wymierzone opłaty sumuje się.

§ 35. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne zakończyło się orzeczeniem skazującym na karę dyscyplinarną, kosztami postępowania obciąża się, w całości bądź w części, obwinionego. W zakresie, w jakim koszty postępowania nie obciążają obwinionego, ponosi je Polska Izba Rzeczników Patentowych.

§ 36. O kosztach postępowania orzeka sąd dyscyplinarny w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji.

Rozdział 10

Przepis końcowy

§ 37. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia16).

1) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów (Dz. U. poz. 951), które weszło w życie z dniem 16 sierpnia 2011 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

14) Przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

16) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 czerwca 2002 r.