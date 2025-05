W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniach 25-27 maja 2005 roku w Ałmaty została przyjęta, podczas drugiego spotkania Stron Konwencji, Poprawka do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.

Przekład

POPRAWKA DO KONWENCJI

Art. 6 ust. 11

Istniejący tekst zastępuje się

11. Bez uszczerbku dla art. 3 ust. 5, postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania do decyzji o zezwoleniu na zamierzone uwalnianie do środowiska i wprowadzenie do obrotu organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Art. 6 bis

Po art. 6 dodaje się nowy artykuł o [następującym] brzmieniu

Art. 6 bis

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W DECYZJACH DOTYCZĄCYCH ZAMIERZONEGO UWALNIANIA DO ŚRODOWISKA I WPROWADZANIA DO OBROTU ORGANIZMÓW ZMODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE

1. Zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku I bis, każda ze Stron zapewni wczesne i skuteczne informowanie oraz udział społeczeństwa przed podjęciem decyzji o zezwoleniu na zamierzone uwalnianie do środowiska i wprowadzenie do obrotu organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

2. Wymagania stawiane przez Strony zgodnie z postanowieniami ustępu 1 niniejszego artykułu powinny być komplementarne i wzajemnie się uzupełniać z postanowieniami ich krajowych ram bezpieczeństwa biologicznego, zgodnie z celami Protokołu z Kartageny o bezpieczeństwie biologicznym.

Załącznik I bis

Po załączniku I dodaje się nowy załącznik o [następującym] brzmieniu

Załącznik I bis

WARUNKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 BIS

1. Każda ze Stron określi w swoich ramach regulacyjnych ustalenia dotyczące skutecznego informowania i udziału społeczeństwa w odniesieniu do decyzji podlegających postanowieniom art. 6 bis, które obejmują rozsądne ramy czasowe, aby dać społeczeństwu odpowiednią możliwość wyrażenia opinii na temat takich proponowanych decyzji.

2. W swoich ramach regulacyjnych Strona może, w stosownych przypadkach, przewidzieć wyjątki od procedury udziału społeczeństwa określonej w niniejszym załączniku:

(a) W przypadku zamierzonego uwolnienia organizmu zmodyfikowanego genetycznie (ang. genetically modified organism, GMO) do środowiska w jakimkolwiek celu innym niż wprowadzenie go do obrotu, jeżeli:

(i) takie uwolnienie w porównywalnych warunkach biogeograficznych zostało już zatwierdzone w ramach regulacyjnych danej Strony; oraz

(ii) wcześniej zdobyto wystarczające doświadczenie w zakresie uwalniania danego organizmu zmodyfikowanego genetycznie w porównywalnych ekosystemach;

(b) W przypadku wprowadzenia organizmu zmodyfikowanego genetycznie do obrotu, jeśli:

(i) został on już zatwierdzony w ramach regulacyjnych danej Strony; lub

(ii) jest przeznaczony do badań lub kolekcji kultur.

3. Bez uszczerbku dla obowiązującego prawodawstwa dotyczącego poufności zgodnie z postanowieniami art. 4, każda Strona udostępni opinii publicznej w odpowiedni, terminowy i skuteczny sposób streszczenie notyfikacji dokonanej w celu uzyskania zezwolenia na zamierzone uwolnienie do środowiska lub wprowadzenie do obrotu organizmu zmodyfikowanego genetycznie na swoim terytorium, jak również sprawozdanie z oceny, jeśli jest dostępne i zgodne z krajowymi ramami bezpieczeństwa biologicznego.

4. Strony w żadnym wypadku nie uznają następujących informacji za poufne:

(a) Ogólny opis danego organizmu lub organizmów zmodyfikowanych genetycznie, nazwa i adres wnioskodawcy ubiegającego się o zezwolenie na zamierzone uwolnienie, zamierzone zastosowania oraz, w stosownych przypadkach, miejsce uwolnienia;

(b) Metody i plany monitorowania danego organizmu lub organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz reagowania w sytuacjach awaryjnych;

(c) Ocena ryzyka dla środowiska.

5. Każda ze Stron zapewni przejrzystość procedur decyzyjnych i zapewni społeczeństwu dostęp do odpowiednich informacji proceduralnych. Informacje te mogą obejmować na przykład:

(i) charakter możliwych decyzji;

(ii) władze publiczne odpowiedzialne za podjęcie decyzji;

(iii) ustalenia dotyczące udziału społeczeństwa określone zgodnie z ust. 1;

(iv) wskazanie władz publicznych, od których można uzyskać odpowiednie informacje;

(v) wskazanie władz publicznych, do których można zgłaszać uwagi oraz [wskazanie] harmonogramu przekazywania uwag.

6. Przepisy ustanowione zgodnie z ust. 1 umożliwiają społeczeństwu przedstawianie wszelkich uwag, informacji, analiz lub opinii, które uważa ona za istotne dla proponowanego zamierzonego uwolnienia, w tym wprowadzenia do obrotu, w dowolny właściwy sposób.

7. Każda ze Stron podejmie starania w celu zapewnienia, aby przy podejmowaniu decyzji o zezwoleniu na zamierzone uwolnienie organizmu zmodyfikowanego genetycznie do środowiska, w tym wprowadzenie do obrotu, należycie uwzględniono wyniki procedury udziału społeczeństwa zorganizowanej zgodnie z ust. 1.

8. Strony zapewnią, aby w przypadku podjęcia przez władze publiczne decyzji podlegającej postanowieniom niniejszego załącznika, tekst decyzji został podany do wiadomości publicznej wraz z przesłankami i ustaleniami, na których została oparta.

Po zaznajomieniu się z powyższą Poprawką, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 25 lutego 2009 roku.