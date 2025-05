Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25-27 maja 2005 r. (Dz. U. poz. 1422) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 lutego 2009 r. ratyfikował wyżej wymienioną poprawkę.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.1), poprawka wchodzi w życie dnia 20 kwietnia 2025 r., a jej stronami staną się2):

Republika Albanii



Republika Austrii



Królestwo Belgii



Republika Bułgarii



Republika Cypryjska



Republika Czeska



Królestwo Danii3)



Republika Estońska



Republika Finlandii



Republika Francuska4)



Gruzja

Królestwo Hiszpanii

Republika Irlandii



Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga



Republika Łotewska

Republika Malty



Republika Mołdawii



Królestwo Niderlandów5)

Republika Federalna Niemiec



Królestwo Norwegii



Rzeczpospolita Polska



Republika Portugalska



Rumunia

Republika Słowacka



Republika Słowenii



Konfederacja Szwajcarska



Królestwo Szwecji



Ukraina

Unia Europejska



Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej



Republika Włoska.