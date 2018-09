§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1158) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 14 dodaje się § 14a i § 14b w brzmieniu:

"§ 14a. 1. W przypadku zaprzestania dostarczania paliw gazowych do odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej przez dotychczasowego sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie tego sprzedawcy, paliwa gazowe do tego odbiorcy dostarcza przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, do którego wniesiono na pokrycie kapitału zakładowego wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 5b1 ustawy, lub jeżeli odbiorca końcowy przyłączony jest do systemu dystrybucyjnego gazowego wchodzącego w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, o którym mowa w art. 9d ust. 7 pkt 3 lub 4 ustawy - to przedsiębiorstwo energetyczne, zwane dalej "sprzedawcą awaryjnym".

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli odbiorca końcowy nie poinformuje właściwego operatora systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego gazowego o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych z innym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy lub innej umowy sprzedaży paliw gazowych odpowiadającej w swej treści umowie sprzedaży awaryjnej, operator systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego gazowego, działając w imieniu i na rzecz tego odbiorcy końcowego przyłączonego do jego sieci, zawiera ze sprzedawcą awaryjnym umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, lub umowę sprzedaży paliw gazowych, jeżeli odbiorca końcowy posiada umowę o świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłania paliw gazowych.

3. Jeżeli przed dniem zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez sprzedawcę, o którym mowa w ust. 1, operator systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego gazowego zostanie poinformowany przez odbiorcę końcowego o zawarciu umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, lub umowy sprzedaży paliw gazowych z innym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy lub innej umowy sprzedaży paliw gazowych odpowiadającej w swej treści umowie sprzedaży awaryjnej, umowa ta wiąże strony najpóźniej z dniem zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez dotychczasowego sprzedawcę.

4. Umowa, o której mowa w ust. 2, jest zawierana na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez dotychczasowego sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie tego sprzedawcy. Umowa ta może ulec rozwiązaniu:

1) w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub

2) w drodze wypowiedzenia przez odbiorcę końcowego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym odbiorca końcowy może wskazać późniejszy termin jej rozwiązania.

5. Odbiorca końcowy nie może zostać obciążony przez sprzedawcę awaryjnego kosztami z tytułu rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 2.

6. Sprzedawca awaryjny publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia w swojej siedzibie ofertę dotyczącą warunków sprzedaży paliw gazowych realizowanej przez tego sprzedawcę awaryjnego, w tym wzór umowy, o której mowa w ust. 2, i zestawienie aktualnych cen i stawek opłat, warunków ich stosowania i zasad prowadzenia rozliczeń z odbiorcą końcowym.

7. W przypadku zaprzestania dostarczania paliw gazowych do odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej przez dotychczasowego sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie tego sprzedawcy, operator systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego gazowego nie może odmówić zawarcia umowy lub świadczenia usługi dystrybucji lub przesyłania na rzecz sprzedawcy awaryjnego, ani zaprzestać świadczenia usługi dystrybucji lub usługi przesyłania na rzecz odbiorców końcowych, o których mowa w ust. 1.

8. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 6b ustawy.

§ 14b. 1. W dniu powzięcia informacji przez sprzedawcę paliw gazowych o konieczności zaprzestania dostarczania paliw gazowych z przyczyn leżących po stronie tego sprzedawcy, informuje on o tym fakcie oraz o przewidywanej dacie jego wystąpienia, jeśli jest znana, operatora systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego gazowego, do którego przyłączony jest odbiorca końcowy, o którym mowa w § 14a ust. 1, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i sprzedawcę awaryjnego oraz publikuje tę informację na swojej stronie internetowej.

2. Sprzedawca, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zaprzestania dostarczania paliw gazowych, przekazuje właściwemu operatorowi systemu dystrybucyjnego gazowego lub przesyłowego gazowego dane dotyczące odbiorców końcowych, o których mowa w § 14a ust. 1, z wyszczególnieniem odbiorców w gospodarstwach domowych i odbiorców, o których mowa w art. 6b ustawy, oraz dane dotyczące punktów poboru paliw gazowych przez jego odbiorców.

3. Jeżeli sprzedawca, o którym mowa w ust. 1, nie przekaże danych, o których mowa w ust. 2, dane te ustala właściwy operator systemu.";

2) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

"§ 23a. 1. W przypadku zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez dotychczasowego sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie tego sprzedawcy, właściwy operator systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego gazowego informuje odbiorcę końcowego, o którym mowa w § 14a ust. 2, o:

1) zawarciu, w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego, umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, lub umowy sprzedaży paliw gazowych ze sprzedawcą awaryjnym, przyczynach zawarcia tej umowy, danych teleadresowych sprzedawcy awaryjnego oraz miejscu opublikowania przez sprzedawcę awaryjnego warunków umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych,

2) prawie odbiorcy końcowego do zmiany sprzedawcy

- poprzez opublikowanie informacji na swojej stronie internetowej.

2. Operator systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego gazowego informuje sprzedawcę awaryjnego o:

1) danych dotyczących odbiorców końcowych, o których mowa w § 14a ust. 2,

2) danych dotyczących punktów poboru paliw gazowych przez odbiorców końcowych, o których mowa w § 14a ust. 2, oraz

3) odbiorcach dotychczasowego sprzedawcy, o których mowa w art. 6b ustawy.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, właściwy operator systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego gazowego przekazuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 dni od dnia zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez dotychczasowego sprzedawcę.

4. Sprzedawca awaryjny przekazuje odbiorcy końcowemu, o którym mowa w § 14a ust. 2, jeden egzemplarz umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży, o której mowa w § 14a ust. 2, wraz z informacjami, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.

5. Operator systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego gazowego przekazuje sprzedawcy awaryjnemu oraz sprzedawcy dotychczasowemu dane dotyczące zużycia paliw gazowych przez odbiorców końcowych, o których mowa w § 14a ust. 2, w terminie 14 dni od dnia zaprzestania dostarczania paliw gazowych, w celu realizacji sprzedaży przez sprzedawcę awaryjnego oraz umożliwienia dotychczasowemu sprzedawcy dokonania rozliczeń z odbiorcą końcowym.".