§ 3.

Akredytację może uzyskać placówka doskonalenia, która:

1) prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa:

a) jej statut jest zgodny z przepisami prawa,

b) plan pracy placówki doskonalenia na rok szkolny i sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki doskonalenia za dany rok szkolny są przygotowywane zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia,

c) kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli są prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia,

d) formy doskonalenia zawodowego nauczycieli są organizowane i prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia,

e) nie prowadzi i nie uczestniczy w prowadzeniu form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, do których prowadzenia nie ma uprawnień;

2) organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia i sprzyjające rozwojowi zawodowemu tych nauczycieli, szkół i placówek:

a) organizowane i prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia,

b) wsparcie otrzymywane w placówce doskonalenia jest odpowiednie do potrzeb nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek korzystających z oferty placówki i sprzyja ich rozwojowi zawodowemu,

c) w realizacji zadań placówka doskonalenia stosuje różne formy i metody pracy dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia;

3) w planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia:

a) w planie pracy placówki doskonalenia na rok szkolny są wykorzystywane wyniki nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami korzystającymi z jej oferty oraz wyniki egzaminów zewnętrznych,

b) placówka doskonalenia systematycznie pozyskuje i analizuje informacje od nauczycieli, szkół i placówek korzystających z jej oferty na temat działań podejmowanych przez placówkę doskonalenia,

c) wnioski z analizy informacji pozyskanych od nauczycieli, szkół i placówek korzystających z jej oferty są wykorzystywane do doskonalenia procesów edukacyjnych i działań prowadzonych przez placówkę doskonalenia,

d) w placówce doskonalenia analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji wewnętrznej placówki doskonalenia,

e) analizy, o których mowa w lit. d, prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których przygotowuje się ofertę placówki doskonalenia oraz planuje i podejmuje działania służące podnoszeniu jakości jej pracy,

f) realizacja oferty placówki doskonalenia jest monitorowana i analizowana, a w razie potrzeby modyfikowana;

4) wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju, współpracując w tym celu z osobami, instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, w szczególności z bibliotekami pedagogicznymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznym i uczelniami;

5) opracowała i stosuje system zapewniania jakości oraz systematycznie go doskonali:

a) posiada opisany, spójny system zapewniania jakości,

b) w sposób planowy prowadzi ewaluację form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz systematycznie modyfikuje narzędzia ewaluacyjne,

c) systematycznie analizuje wyniki ewaluacji i wykorzystuje je w przygotowywaniu i organizacji form doskonalenia oraz tworzeniu oferty szkoleniowej,

d) sposób zarządzania placówką doskonalenia zapewnia warunki do realizacji jej zadań i sprzyja podnoszeniu jakości jej pracy;

6) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę:

a) zatrudnieni nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,

b) zatrudnieni specjaliści niebędący nauczycielami legitymują się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz posiadają przygotowanie niezbędne do realizacji zadań statutowych placówki doskonalenia,

c) dyrektor placówki doskonalenia ukończył studia lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

d) nauczyciele i specjaliści prowadzący formy doskonalenia zawodowego nauczycieli posiadają udokumentowane dorobek lub doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzonych zajęć,

e) zatrudnione osoby systematycznie i w sposób udokumentowany aktualizują swoją wiedzę merytoryczną i podnoszą kompetencje zawodowe, w tym w zakresie metod pracy z dorosłymi;

7) zapewnia wykwalifikowaną kadrę do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli:

a) nauczyciele i specjaliści prowadzą zajęcia zgodnie z posiadanym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym,

b) osoby prowadzące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli posiadają udokumentowane dorobek lub doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzonych zajęć,

c) praca kadry jest systematycznie oceniana i są uwzględniane opinie słuchaczy;

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli w pomieszczeniach, w których są prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli;

9) zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną:

a) pomieszczenia, w których są prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zapewniają jego prawidłowy przebieg i realizację celów programowych,

b) nowoczesne wyposażenie dydaktyczne umożliwia stosowanie form i metod pracy wynikających z potrzeb i specyfiki realizowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

c) zapewnia sprzęt komputerowy i dostęp do internetu odpowiednio do potrzeb i specyfiki form realizowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d) zapewnia dostęp do literatury i materiałów przewidzianych w programach kształcenia,

e) baza dydaktyczna jest systematycznie unowocześniana, zgodnie z aktualnymi potrzebami i postępem technicznym;

10) prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli:

a) posiada i upowszechnia materiały informacyjne i dydaktyczne w postaci papierowej i elektronicznej,

b) opracowuje i wydaje, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, publikacje metodyczne służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli,

c) prowadzi własną stronę internetową i zapewnia nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń w postaci elektronicznej.