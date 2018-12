Na podstawie art. 60a ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, 1276, 1544, 1629, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje:

§ 2.

W przypadku gdy w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia udział wagowy biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy w zakresie, w jakim biomasa ta stanowiła odpady lub pozostałości pochodzenia biologicznego z leśnictwa i związanych z nim działów przemysłu, spalanej w miejscu jej powstania w instalacjach, o których mowa w § 1, był zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. poz. 1229, z 2013 r. poz. 1362 oraz z 2014 r. poz. 671 i 1912), uznaje się go za zgodny z przepisami niniejszego rozporządzenia.