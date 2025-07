§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) CPD - należy przez to rozumieć centralny punkt dostępu, o którym mowa w art. 29 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określającego warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011 (Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 20, z późn. zm.3));

2) CSI SG - należy przez to rozumieć Centralny System Informatyczny Straży Granicznej, o którym mowa w art. 2b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 914);

3) pilnym przypadku - należy przez to rozumieć sytuację, w której zachodzi konieczność zapobieżenia bezpośredniemu zagrożeniu życia osoby, związanemu z przestępstwem terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwem;

4) rozporządzeniu 2017/2226 - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiające system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określające warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011.