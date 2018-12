§ 3.

1. Dyrektor Centrum sporządza komunikat, z wykorzystaniem podstawowego zestawu znaków, zgodnie z normą GSM7-bit, w języku polskim, bez znaków diakrytycznych, o długości nieprzekraczającej 306 znaków.

2. Na potrzeby użytkowników końcowych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystających z roamingu operatorów komunikat jest sporządzany w języku angielskim.

3. Treść komunikatu obejmuje:

1) określenie rodzaju zagrożenia;

2) zalecenia dla osób na zagrożonym obszarze;

3) inne informacje niezbędne w zależności od rodzaju zagrożenia;

4) wyrażenie "ALERT RCB" w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3.

4. Komunikat opatruje się identyfikatorem nadawcy, który operator uwzględnia przy wysyłaniu komunikatu.

5. Identyfikatorem nadawcy jest:

1) wyrażenie "ALERT RCB" w przypadku komunikatu przeznaczonego do wysłania użytkownikom końcowym przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażonym w karty SIM operatorów;

2) numer z puli numerów abonenckich w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w przypadku komunikatu przeznaczonego do wysłania użytkownikom końcowym przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystającym z roamingu operatorów;

3) numer kontaktowy do komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych pełniącej całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego w przypadku komunikatu przeznaczonego do wysłania użytkownikom końcowym przebywającym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażonym w karty SIM operatorów.