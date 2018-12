Rozdział 3

Przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie lokalizacji

§ 6.

1. Abonent stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności, zwanych dalej "lokalizacją", występuje do dostawcy usług zapewniającego mu przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora z wnioskiem o przeniesienie przydzielonego numeru do nowej lokalizacji w ramach istniejącej sieci tego samego operatora.

2. Abonent składa wniosek w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Wyboru formy złożenia wniosku abonent dokonuje spośród form oferowanych przez dostawcę usług, o którym mowa w ust. 1.

3. Wniosek podlega rozpatrzeniu i realizacji w terminie 21 dni od dnia jego złożenia, z zastrzeżeniem § 7.

4. Realizacja wniosku polega na przeniesieniu przydzielonego numeru do nowej lokalizacji i jego uruchomieniu.

5. Przed uruchomieniem przydzielonego numeru w nowej lokalizacji dostawca usług, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia abonenta o przeniesieniu przydzielonego numeru do nowej lokalizacji i o terminie jego uruchomienia.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, doręcza się abonentowi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.