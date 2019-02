Oddział 2

Przyjmowanie lub przekazywanie świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przez banki w związku ze świadczeniem usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych

§ 7.

1. Świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, lub świadczenie niepieniężne uznaje się za mające na celu podniesienie jakości odpowiedniej usługi świadczonej na rzecz klienta lub potencjalnego klienta, jeżeli:

1) są uzasadnione świadczeniem usługi dodatkowej lub usługi poprawiającej jakość usługi świadczonej na rzecz klienta lub potencjalnego klienta, które są proporcjonalne do poziomu otrzymanych świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych, w szczególności w przypadku:

a) świadczenia usługi doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych w sposób zależny dotyczącej szerokiego zakresu odpowiednich lokat strukturyzowanych oraz dostępu do tych lokat, w tym odpowiedniej liczby lokat strukturyzowanych oferowanych przez podmioty nienależące do tej samej grupy kapitałowej, do której należy bank, lub przez podmioty niepozostające w bliskich powiązaniach z bankiem,

b) świadczenia usługi doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych w sposób zależny w połączeniu z zaoferowaniem klientowi przeprowadzania co najmniej raz do roku oceny mającej na celu ustalenie, że lokaty strukturyzowane będące przedmiotem inwestycji klienta lub przedmiotem usługi doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych pozostawały odpowiednie dla klienta,

c) świadczenia usługi doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych w sposób zależny w połączeniu z zaoferowaniem klientowi lub potencjalnemu klientowi innej usługi, która może być wartościowa dla klienta, w szczególności doradztwa w zakresie proponowanej optymalnej struktury portfela lokat strukturyzowanych oraz środków pieniężnych posiadanych przez klienta lub potencjalnego klienta,

d) zapewnienia dostępu, po konkurencyjnej cenie, do szerokiego zakresu lokat strukturyzowanych, które mogą spełniać potrzeby klienta lub potencjalnego klienta, w tym do odpowiedniej liczby lokat strukturyzowanych oferowanych przez podmioty nienależące do tej samej grupy kapitałowej, do której należy bank, lub przez podmioty niepozostające w bliskich powiązaniach z bankiem wraz z:

- zapewnieniem narzędzi przynoszących korzyści klientowi lub potencjalnemu klientowi, w tym zapewniających dostęp do obiektywnych informacji pomagających klientowi lub potencjalnemu klientowi w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie lokat strukturyzowanych lub umożliwiających im monitorowanie, kształtowanie i dostosowanie zakresu lokat strukturyzowanych będących przedmiotem jego inwestycji, lub

- udostępnianiem okresowych sprawozdań na temat wyników oraz kosztów i opłat związanych z lokatami strukturyzowanymi;

2) nie przynoszą bezpośredniej korzyści bankowi, jego akcjonariuszom lub członkom, pracownikom lub osobom pozostającym z bankiem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie przynosząc przy tym wymiernej korzyści danemu klientowi lub potencjalnemu klientowi;

3) są uzasadnione przynoszeniem bieżącej bądź ciągłej korzyści danemu klientowi lub potencjalnemu klientowi w związku z bieżącym przyjmowaniem lub przekazywaniem świadczeń pieniężnych, w tym opłat, prowizji, lub świadczeń niepieniężnych.

2. Przyjęcie lub przekazanie świadczenia pieniężnego, w tym opłat i prowizji, lub świadczenia niepieniężnego nie jest dopuszczalne, jeżeli w wyniku ich przyjęcia lub przekazania bank świadczyłby usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych w sposób nierzetelny, nieprofesjonalny, niezgodny z zasadami uczciwego obrotu lub nieuwzględniający należycie interesów klientów lub potencjalnych klientów.

3. Bank jest obowiązany do stałego przestrzegania wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2, przez okres, w którym przyjmuje lub przekazuje świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, lub świadczenia niepieniężne.