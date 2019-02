Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 14 lutego 2019 r. (poz. 320)

Załącznik nr 1

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

§ 1. 1. Statut publicznej placówki kształcenia ustawicznego, zwanej dalej "placówką", określa nazwę placówki. Nazwa placówki zawiera:

1) określenie "Centrum Kształcenia Ustawicznego";

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy placówki, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna placówka;

3) imię placówki, jeżeli imię takie nadano;

4) nazwę miejscowości, w której ma siedzibę placówka.

2. Nazwa filii placówki zawiera nazwę placówki, której filia jest organizacyjnie podporządkowana, oraz określenie "Filia w ...".

3. Placówce imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady placówki albo na wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu słuchaczy.

4. Nazwa placówki i filii tej placówki jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

5. Filia placówki używa pieczęci urzędowej placówki, której jest organizacyjnie podporządkowana.

§ 2. Statut placówki określa cele i zadania placówki wynikające z przepisów prawa oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem współdziałania z pracodawcami, szkołami i innymi podmiotami, na rzecz których placówka wykonuje zadania lub z którymi współpracuje.

§ 3. 1. Statut placówki określa:

1) organy placówki oraz ich szczegółowe kompetencje;

2) zasady współdziałania organów placówki oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

2. Statut placówki określa sprawy, w których rada pedagogiczna, wykonując zadania rady placówki zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), zasięga opinii samorządu słuchaczy.

§ 4. Statut placówki określa organizację placówki, z uwzględnieniem możliwości tworzenia pracowni, laboratoriów, warsztatów i innych komórek organizacyjnych.

§ 5. 1. Statut placówki, w skład której wchodzi szkoła, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, określa:

1) organizację biblioteki placówki i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej placówki;

2) warunki korzystania z biblioteki przez słuchaczy, nauczycieli i innych pracowników placówki, a także przez inne osoby.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do placówki innej niż wymieniona w ust. 1, jeżeli w placówce tej zorganizowano bibliotekę.

§ 6. 1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez dyrektora placówki, w terminie do dnia 21 kwietnia każdego roku. Organ prowadzący placówkę, po zaopiniowaniu arkusza organizacji placówki przez kuratora oświaty zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zatwierdza go w terminie do dnia 29 maja każdego roku.

2. W arkuszu organizacji placówki zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji placówki dyrektor placówki, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 7. Statut placówki określa zakres zadań nauczycieli i innych pracowników.

§ 8. 1. W placówce może być utworzone, na wniosek dyrektora placówki za zgodą organu prowadzącego, stanowisko lub stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

2. W placówce posiadającej filię tworzy się stanowisko kierownika filii.

§ 9. Statut placówki określa:

1) rodzaje nagród i warunki ich przyznawania słuchaczom;

2) rodzaje kar stosowanych wobec słuchaczy oraz tryb odwoływania się od kary;

3) prawa słuchaczy oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw słuchacza;

4) obowiązki słuchaczy;

5) przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora placówki do skreślenia słuchacza z listy słuchaczy;

6) warunki pobytu w placówce zapewniające słuchaczom bezpieczeństwo.