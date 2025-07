§ 1.

Główny Lekarz Weterynarii wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego Unii Europejskiej polegające na informowaniu Komisji Europejskiej i pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, że przemieszczanie, o którym mowa w art. 13, art. 17 lit. b, art. 24 lit. b, art. 27 lit. b i art. 30 lit. b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/688 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących przemieszczania zwierząt lądowych i jaj wylęgowych w obrębie terytorium Unii (Dz. Urz. UE L 174 z 03.06.2020, str. 140, z późn. zm.3)), jest dozwolone, oraz o warunkach, o których mowa w pkt 5-8 w sekcji 1 w rozdziale 2 w części II załącznika V do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz. Urz. UE L 174 z 03.06.2020, str. 211, z późn. zm.4)), które mają zastosowanie do takiego przemieszczania.