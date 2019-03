Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ośrodkiem uprawnionym do dostępu do informacji o produkcie kosmetycznym, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm.2)), udostępnianych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 13 ust. 6 tego rozporządzenia jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi.