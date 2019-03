Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 8 lutego 2019 r. (poz. 418)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników:

1)3) niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), zakładanych i prowadzonych przez:

a) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

b) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

c) ministra właściwego do spraw rolnictwa,

d) Ministra Sprawiedliwości,

e) ministra właściwego do spraw środowiska,

f) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,

g) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,

h) ministra właściwego do spraw rybołówstwa;

2) zatrudnionych w:

a) (uchylona),4)

b) Biurze Państwowej Komisji Akredytacyjnej5),

c) Centrum Edukacji Artystycznej,

d) Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem § 13 i 14 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) wykaz stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego oraz tabelę stawek dodatku funkcyjnego, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) szkole bez bliższego określenia, rozumie się przez to:

a) szkoły,

b) placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym,

c) warsztaty szkolne szkół zawodowych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

d)6) zakłady poprawcze oraz schroniska dla nieletnich tworzone i prowadzone przez Ministra Sprawiedliwości,

e) Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne;

2) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 5. Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 6. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w wykazie stanowisk, o którym mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.

§ 7. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 8. 1.7) Pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przysługuje dodatek specjalny za trudną pracę.

2. Wysokość i warunki przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

§ 10. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Jeżeli praca w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 11. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 12. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.

§ 13. 1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

10. Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

11. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

12. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2-10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

§ 14. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego - po przepracowaniu co najmniej 10 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 15. Pracownik zatrudniony w szkole na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej jest uprawniony do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy w okresie prowadzenia żywienia w szkole. Pracownikowi niekorzystającemu z wyżywienia, w tym także z powodu nieobecności w pracy, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny z tego tytułu.

§ 16. Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

§ 17. Pracownik zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.

§ 18. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.

§ 19. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 20. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. poz. 375, z późn. zm.8)), z wyjątkiem § 5, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 23 i 24, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia9), z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Załącznik nr 110)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 1 020-2 100 II 1 030-2 110 III 1 040-2 120 IV 1 050-2 130 V 1 060-2 140 VI 1 070-2 160 VII 1 080-2 200 VIII 1 090-2 250 IX 1 100-2 350 X 1 120-2 490 XI 1 140-2 640 XII 1 160-2 800 XIII 1 180-2 960 XIV 1 200-3 130 XV 1 220-3 330 XVI 1 250-3 530 XVII 1 280-3 730 XVIII 1 320-3 930 XIX 1 360-4 130

Tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 1 130-2 100 II 1 140-2 120 III 1 150-2 140 IV 1 160-2 170 V 1 170-2 200 VI 1 180-2 350 VII 1 190-2 550 VIII 1 200-2 750 IX 1 230-2 950 X 1 260-3 200 XI 1 290-3 450 XII 1 330-3 700 XIII 1 380-3 950 XIV 1 430-4 200 XV 1 480-4 500

Załącznik nr 2

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Dyrektor szkoły nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych - - według odrębnych przepisów dyrektor wyższe 8 2 Zastępca dyrektora (wicedyrektor) - - wyższe 7 3 Główny księgowy - - według odrębnych przepisów

II. Pracowników szkół

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Wymagane kwalifikacje*) wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 A. Pracownicy szkół 1 Radca prawny XV-XVII według odrębnych przepisów 211) Kierownik gospodarczy XIII-XVII wyższe 2 średnie 6 3 Sekretarz szkoły XII-XIV średnie 5 4 Specjalista XII-XIV wyższe 2 średnie 5 5 Starszy księgowy X-XII średnie 4 6 Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych, samodzielny referent, starszy magazynier IX-XII średnie 6 4 4 7 Starszy laborant, starszy referent, starszy intendent, kasjer VIII-XI średnie 4 3 3 1 8 Starszy recepcjonista, starsza maszynistka, intendent, magazynier VIII-X średnie 4 - - - 9 Recepcjonista VII-X średnie - 10 Księgowy, laborant, referent VI-X średnie 1 11 Maszynistka VII-IX średnie - 12 Starszy lekarz XVII-XIX według odrębnych przepisów 13 Lekarz XVI-XVIII 14 Starszy felczer, felczer XIV-XVI 15 Starsza pielęgniarka XII-XIV 16 Pielęgniarka XI-XIII 17 Starsza higienistka stomatologiczna, starsza higienistka szkolna XII-XIV średnie medyczne 5 18 Asystent wychowawcy w zakładzie poprawczym albo schronisku dla nieletnich XI-XIV średnie 5 19 Higienistka stomatologiczna, higienistka szkolna XI-XIII średnie medyczne - 20 Instruktor terapii uzależnień X-XII średnie i szkolenie specjalistyczne 1 B. Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym i komisji egzaminacyjnych 1 Kierownik: wydziału, zespołu, pracowni XVI-XVIII wyższe 7 2 Radca prawny XV-XVIII według odrębnych przepisów 2a Audytor wewnętrzny XV-XVIII według odrębnych przepisów 3 Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni XV-XVII wyższe 7 3a Kierownik: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej komisji egzaminacyjnej XV-XVII wyższe 7 4 Główny specjalista XIV-XVII wyższe 7 5 Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej komisji egzaminacyjnej XIV-XVI wyższe 7 Starszy: specjalista, ekspert 6 6 Specjalista, ekspert XIII-XV wyższe 5 7 Samodzielny referent, starszy księgowy, programista XI-XIII średnie 6 4 6 8 Starszy kasjer X-XIII średnie 4 9 Starszy referent VIII-XII średnie 4 10 Kasjer IX-XI średnie - 11 Referent, księgowy VI-XI średnie - C. Pracownicy warsztatów szkolnych szkół zawodowych 1 Kierownik biura warsztatowego XVI-XIX wyższe 7 2 Główny specjalista XIV-XVI wyższe 6 3 Zastępca głównego księgowego, starszy specjalista XIII-XV wyższe 5 4 Kierownik robót, starszy mistrz, kierownik zmiany XII-XV średnie 7 kierownik sekcji 5 Mistrz XI-XIV średnie 6 6 Kierownik magazynu, samodzielny referent X-XIII średnie 4 6 7 Samodzielny magazynier, starszy księgowy IX-XIII średnie 4 8 Starszy: laborant, referent VIII-XII średnie 4 księgowy - 9 Magazynier, starsza maszynistka VIII-XI średnie 3 - 10 Sekretarz, laborant, referent VI-XI średnie 1 - - 11 Maszynistka VII-X średnie - D. Pracownicy obsługi 1 Konserwator maszyn, konserwator instrumentów muzycznych, stroiciel instrumentów muzycznych, konserwator sprzętu i urządzeń sportowych lub elektronicznych, akustycznych, automatycznych, operator sprzętu audiowizualnego lub urządzeń powielających IX-XIII średnie 4 2 Kierowca autobusu X-XI według odrębnych przepisów kierowca samochodu ciężarowego IX-X kierowca samochodu osobowego VII-VIII 3 Starszy strażnik w zakładzie poprawczym albo schronisku dla nieletnich VII-XIII średnie 4 4 Starszy rzemieślnik VII-XII średnie 4 512) Rzemieślnik (ślusarz, mechanik, elektrotechnik, murarz, stolarz, ogrodnik, fotograf, montażysta wystaw itp.), kucharz VII-XI zasadnicze - palacz c.o. podstawowe i kurs dla palaczy - starszy strażnik podstawowe 2 starszy woźny, robotnik do pracy ciężkiej, praczka - 612) Strażnik w zakładzie poprawczym albo w schronisku dla nieletnich VI-XI średnie - 7 Starszy portier, woźny, dozorca, robotnik do pracy lekkiej, strażnik VI-IX podstawowe - 8 Szatniarz, portier, sprzątaczka, pomoc kuchenna III-VIII podstawowe - 9 Goniec I-V podstawowe -

III. Pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Wymagane kwalifikacje*) wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 1 Naczelnik wydziału XIV-XV wyższe 6 2 Główny specjalista XII-XIII wyższe 6 3 Radca prawny według odrębnych przepisów 4 Starszy specjalista X-XII wyższe 4 5 Specjalista IX-XI wyższe 2 6 Samodzielny księgowy VIII-X wyższe 2 średnie 4 7 Samodzielny referent VII-IX wyższe - średnie 2 8 Księgowy VI-VIII średnie - 9 Starszy referent V-VII średnie 1 10 Sekretarka IV-VI średnie - 11 Referent III-V średnie - 12 Sprzątaczka, portier, dozorca II-IV podstawowe - 13 Goniec I-III podstawowe -

*) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

Załącznik nr 3

WYKAZ STANOWISK UPRAWNIONYCH DO DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

I. Wykaz stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

Lp. Stanowisko Stawka dodatku funkcyjnego 1 2 3 I. Pracownicy szkół i placówek oświatowych 1 Kierownik: wydziału, zespołu, pracowni 4-6 2 Radca prawny, audytor wewnętrzny 3-6 3 Kierownik: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej komisji egzaminacyjnej 3-6 4 Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni 3-5 5 Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej komisji egzaminacyjnej 2-5 6 Kierownik gospodarczy, sekretarz szkoły 2-4 II. Pracownicy warsztatów szkolnych 1 Kierownik biura warsztatowego 2-6 2 Główny specjalista*) 2-5 3 Kierownik robót, starszy mistrz, kierownik zmiany 1-4 4 Kierownik sekcji, mistrz, kierownik magazynu 1-3

*) Głównemu specjaliście przyznaje się dodatek funkcyjny w przypadku, gdy ze względów organizacyjnych nie przewiduje się w warsztatach stanowiska kierownika biura warsztatowego, a kierowanie pracą w zakresie jednej z wymienionych komórek powierza się głównemu specjaliście.

II. Wykaz stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

Lp. Stanowisko Stawka dodatku funkcyjnego 1 2 3 1 Naczelnik wydziału 2-4 2 Główny specjalista, radca prawny 1-3

III. Tabela stawek dodatku funkcyjnego

Tabela A. Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników szkół i placówek oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego 1 5-15 2 6-20 3 8-30 4 10-50 5 12-70 6 15-100

Tabela B. Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego 1 50-105 2 60-120 3 70-135 4 80-150

Załącznik nr 4

WYSOKOŚĆ I WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKU SPECJALNEGO ZA TRUDNĄ PRACĘ

1. Dodatek specjalny za trudną pracę z nieletnimi jest ustalany w relacji procentowej do wynagrodzenia zasadniczego.

WYKAZ PRACOWNIKÓW UPRAWNIONYCH DO DODATKU ORAZ WYSOKOŚĆ DODATKU

Wyszczególnienie Kategoria placówki I II III Lekarze, felczerzy, pielęgniarki, higienistki, instruktor terapii uzależnień, strażnicy, pracownicy biur warsztatów szkolnych, asystent wychowawcy, pracownicy obsługi, robotnicy 40% 35% 30% Pracownicy administracyjno-ekonomiczni 35% 30% 25%

2.13) Pracownikowi posiadającemu 25-letni staż pracy w placówkach resocjalizacyjnych dyrektor placówki może podwyższyć o 10% wysokość najwyższego dodatku specjalnego za trudną pracę, przewidzianego dla danej grupy pracowników.

3. Dodatek nie przysługuje:

1) w okresie zawieszenia w pełnieniu czynności służbowych;

2) za okres przekraczający 2 miesiące niepełnienia obowiązków służbowych z innych przyczyn niż określone w pkt 1.

4.14) Do poszczególnych kategorii placówek zalicza się:

1) do I kategorii:

a) zakłady poprawcze resocjalizacyjne:

- o charakterze zamkniętym,

- o wzmożonym nadzorze wychowawczym,

b) zakłady resocjalizacyjno-rewalidacyjne,

c) zakłady resocjalizacyjno-terapeutyczne,

d) schroniska dla nieletnich:

- zwykłe,

- interwencyjne;

2) do II kategorii - zakłady poprawcze resocjalizacyjne:

a) o charakterze otwartym - młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej,

b) o charakterze półotwartym;

3) do III kategorii - placówki resocjalizacyjne dla wychowanków umieszczonych przez sądy powszechne w związku z popełnieniem czynu karalnego.

1) Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2244, 2245, 2377 i 2432.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. poz. 163), które weszło w życie z dniem 20 stycznia 2018 r.

4) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Obecnie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 455), która weszła w życie z dniem 1 października 2011 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 182, z 1998 r. poz. 281, z 1999 r. poz. 334 i 882, z 2000 r. poz. 329, z 2001 r. poz. 377, z 2003 r. poz. 379, z 2004 r. poz. 430, z 2005 r. poz. 345 i 1214 oraz z 2006 r. poz. 295.

9) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 maja 2008 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.