§ 2.

1. Wzory stanowiące załączniki nr 6, 7, 9 i 13-17 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2018 r.

2. Do dnia 1 kwietnia 2019 r. do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2018 r. mogą być stosowane wzory stanowiące załączniki nr 6, 7, 9 i 13-17 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

3. Do zeznań, których wzory stanowią załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, za 2018 r. załącznikiem jest sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.