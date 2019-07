c) wykaz farb wykorzystanych do wytworzenia blankietu dokumentu publicznego wraz z załączonymi wydrukami o pokryciu 100% (z określonymi parametrami farby i podłoża) oraz z określonymi właściwościami specjalnymi poszczególnych farb,

§ 9.

Elementy służące do wytwarzania blankietów dokumentów publicznych, w szczególności klisze lub pliki graficzne służące do wytworzenia płyt i form drukarskich, płyty do różnego typu druku, matryce i kontrmatryce, zwane dalej "akcesoriami", gotowe produkty i półfabrykaty służące do wytwarzania blankietów dokumentów publicznych, w szczególności papier zabezpieczony, znaki dyfrakcyjne, folie zabezpieczające, materiały pokryciowe, farby specjalne, pigmenty specjalne, zabezpieczone nici introligatorskie, zwane dalej "materiałami", i półprodukty są przechowywane w szafie lub pojemniku spełniających wymagania, o których mowa w § 11 ust. 1 lub 2, znajdujących się w pomieszczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 1 lub 2.