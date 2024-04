§ 6.

1. Pomoc jest udzielana przedsiębiorcy, zgodnie z art. 56d ust. 1-3, ust. 4 lit. b oraz art. 56f ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji.

2. Pomoc nie może być udzielona w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c i ust. 5 oraz art. 56d ust. 5 rozporządzenia Komisji.

3. Pomoc nie może być udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

4. Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną i pomocą de minimis udzieloną danemu przedsiębiorcy zgodnie z art. 8 rozporządzenia Komisji.