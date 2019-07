§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) certyfikacie – rozumie się przez to elektroniczny dokument realizujący funkcję autentyczności w stosunku do klucza publicznego podmiotu;

2) infrastrukturze klucza publicznego – rozumie się przez to zbiór osób, polityk, procedur i systemów komputerowych niezbędnych do świadczenia usług uwierzytelniania, szyfrowania, integralności i niezaprzeczalności za pośrednictwem kryptografii klucza publicznego i prywatnego oraz certyfikatów;

3) incydencie – rozumie się przez to wystąpienie każdej nieprawidłowości w działaniu SWD PRM lub systemów współpracujących z SWD PRM;

4) podsystemie zintegrowanej łączności – rozumie się przez to system umożliwiający w warstwie telekomunikacyjnej łączności głosowej i bezgłosowej obsługę zgłoszeń telefonicznych, w tym zgłoszeń bezgłosowych przekazywanych z urządzeń eCall oraz przesyłanych w formacie SMS, jak i rejestrację i archiwizację zapisów rozmów głosowych i połączeń bezgłosowych;

5) raportach predefiniowanych – rozumie się przez to przygotowane i zaimplementowane raporty w module raportowym SWD PRM;

6) raportach swobodnych – rozumie się przez to możliwe do wygenerowania raporty, zgodnie z wprowadzonymi parametrami, w module raportowym SWD PRM;

7) rolach systemowych – rozumie się przez to nazwany zbiór uprawnień systemowych przypisanych do kategorii użytkownika;

8) systemie operacyjnym – rozumie się przez to oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika;

9) uprawnieniach systemowych – rozumie się przez to zbiór czynności zezwalających użytkownikowi na wykonywanie w SWD PRM operacji określonego typu, które mogą być kontrolowane przy pomocy ról systemowych;

10) użytkowniku końcowym – rozumie się przez to osobę, grupę osób lub instytucję, która ma prawo do użytkowania systemu teleinformatycznego;

11) zakończeniu sieci – rozumie się przez to fizyczny punkt, w którym abonent otrzymuje dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej, identyfikujący się za pomocą konkretnego adresu lub geograficznym położeniem urządzenia końcowego użytkownika;

12) zdarzeniu – rozumie się przez to zgłoszenie, które wpłynęło do dyspozytorni medycznej i decyzją dyspozytora medycznego, na podstawie zebranego wywiadu medycznego, zostało przyjęte i zakwalifikowane jako podejrzenie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, w celu przekazania do realizacji przez zespół ratownictwa medycznego.