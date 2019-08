§ 6.

1. Komisja działa na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Komisji z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 2 członków Komisji lub na wniosek ministra.

2. O terminie posiedzenia Komisji przewodniczący Komisji zawiadamia członków Komisji, ministra oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego pisemnie lub drogą elektroniczną. Zawiadomienia dokonuje się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach wymagających pilnego rozstrzygnięcia przez Komisję przewodniczący Komisji zwołuje jej posiedzenie w trybie nadzwyczajnym. Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się.

4. Jeżeli posiedzenia Komisji nie można zwołać w trybie, o którym mowa w ust. 3, dopuszcza się rozpatrzenie spraw wymagających pilnego rozstrzygnięcia przez Komisję za pomocą teleinformatycznych środków łączności. W takim przypadku przewodniczący Komisji sporządza notatkę, która na najbliższym posiedzeniu Komisji podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez członków Komisji obecnych na tym posiedzeniu. Zatwierdzona notatka stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji.

5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności jest wymagany udział w głosowaniu co najmniej 4 osób wchodzących w skład Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

6. Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w posiedzeniach Komisji osoby niebędące członkami Komisji, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań Komisji. Osoby te nie biorą udziału w głosowaniu.