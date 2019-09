§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dyspozytorze przyjmującym - rozumie się przez to dyspozytora medycznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, odpowiedzialnego za podjęcie oraz obsługę zgłoszenia alarmowego przekazywanego z centrum powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1077), zwanej dalej "ustawą o systemie powiadamiania ratunkowego", i powiadomienia o zdarzeniu, w szczególności ustalenie lokalizacji miejsca zdarzenia, liczby osób poszkodowanych, oraz przeprowadzenie wywiadu medycznego, na podstawie którego podejmuje decyzję o przyjęciu zgłoszenia wraz z nadaniem priorytetu lub odmowie przyjęcia zgłoszenia, pełniącego dyżur na stanowisku dyspozytora przyjmującego;

2) dyspozytorze wysyłającym - rozumie się przez to dyspozytora medycznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, odpowiedzialnego za obsługę zgłoszenia od momentu przyjęcia go przez dyspozytora przyjmującego, w szczególności za dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, pełniącego dyżur na stanowisku dyspozytora wysyłającego;

3) ponagleniu - rozumie się przez to ponowne wezwanie do już przyjętego zgłoszenia;

4) priorytecie - rozumie się przez to pierwszeństwo realizacji zdarzenia, które z uwagi na powód wezwania i kod pilności musi być obsłużone w pierwszej kolejności;

5) wezwaniu - rozumie się przez to wykonanie połączenia na numer alarmowy przez osobę informującą o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego;

6) zdarzeniu - rozumie się przez to zgłoszenie, które wpłynęło do dyspozytorni medycznej i decyzją dyspozytora przyjmującego, na podstawie zebranego wywiadu medycznego, zostało przyjęte i zakwalifikowane jako podejrzenie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, w celu przekazania do realizacji przez zespół ratownictwa medycznego;

7) zgłoszeniu - rozumie się przez to zgłoszenie alarmowe lub powiadomienie o zdarzeniu, kierowane do dyspozytorni medycznej w formie głosowej lub bezgłosowej, odebrane przez dyspozytora przyjmującego.