§ 11.

1. Okręgowa komisja egzaminacyjna dopuszcza do egzaminów eksternistycznych lub do egzaminu eksternistycznego zawodowego osobę, która spełnia warunki określone odpowiednio w § 9 lub § 10 oraz która ma ukończone osiemnaście lat odpowiednio w pierwszym dniu egzaminu eksternistycznego w sesji egzaminacyjnej, w której przystępuje do egzaminów eksternistycznych po raz pierwszy, albo w pierwszym dniu przeprowadzania egzaminu eksternistycznego zawodowego, ustalonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwszym ustawy, w którym przystępuje do egzaminu eksternistycznego zawodowego po raz pierwszy.

2. Okręgowa komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych lub do egzaminu eksternistycznego zawodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa odpowiednio w § 9 lub § 10.

3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie osobę, która złożyła wniosek, o którym mowa odpowiednio w § 9 lub § 10, o rozstrzygnięciu, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jego podjęcia, a osobę dopuszczoną do egzaminów eksternistycznych lub do egzaminu eksternistycznego zawodowego - również o obowiązkach wynikających z § 13.

4. Od rozstrzygnięcia okręgowej komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 2, służy odwołanie do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o rozstrzygnięciu, o której mowa w ust. 3. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne.

5. O terminie egzaminu eksternistycznego zawodowego ustalonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwszym ustawy, w którym osoba dopuszczona do niego przystępuje do tego egzaminu, okręgowa komisja egzaminacyjna informuje osobę dopuszczoną do tego egzaminu nie później niż na 2 miesiące przed terminem tego egzaminu.

6. Egzamin eksternistyczny zawodowy nie może być przeprowadzony wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 10.