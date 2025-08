Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia

z dnia 21 lipca 2025 r. (Dz. U. poz. 1067)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) kwalifikacje rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych;

2) warunki, zakres i tryb przyznawania i cofania uprawnienia rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych;

3) wysokość opłat ponoszonych w związku z przyznaniem uprawnienia rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych;

4) warunki i tryb działania oraz wynagradzania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw oceny kwalifikacji kandydata na rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych, o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwanej dalej „Komisją”;

5) warunki i tryb uzgadniania przez rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych dokumentacji projektowej.

§ 2. 1. Uprawnienie rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych do uzgadniania w imieniu państwowego inspektora sanitarnego dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, zwane dalej „uprawnieniem rzeczoznawcy”, przyznaje się osobie, która:

1)2) ukończyła studia:

a) na kierunku architektura albo

b) w zakresie architektury i urbanistyki lub budownictwa, lub inżynierii środowiska;

2)2) ma co najmniej dziesięcioletnią praktykę zawodową w zakresie ukończonych studiów, o których mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) złożyła, z wynikiem pozytywnym, egzamin kwalifikacyjny.

2.3) W przypadku osoby, która ukończyła studia w zakresie budownictwa, praktyka zawodowa obejmuje zapobiegawczy nadzór sanitarny.

§ 3. 1. Uprawnienie rzeczoznawcy może być przyznane w następujących zakresach:

1) budownictwo przemysłowe;

2) budownictwo ogólne bez obiektów ochrony zdrowia;

3) budownictwo ogólne z obiektami ochrony zdrowia;

4) bez ograniczeń.

1a.4) Uprawnienie rzeczoznawcy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być przyznane osobie posiadającej uprawnienie rzeczoznawcy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

1b.4) Uprawnienie rzeczoznawcy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być przyznane osobie posiadającej uprawnienia rzeczoznawcy w dwóch zakresach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.

2. Z zastrzeżeniem § 4, zakresy uprawnień, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) budownictwo przemysłowe: zakłady przemysłowe i usługowe wraz z zakładami pracy chronionej, w tym:

a) zakłady gospodarki rolno-spożywczej i przetwórstwa w tym zakresie,

b) stacje paliw, obiekty obsługi samochodów i transportu,

c) warsztaty produkcyjno-usługowe,

d) obiekty hodowlane oraz związane z obsługą rolnictwa,

e) obiekty weterynaryjne,

f) magazyny i hurtownie,

g) obiekty gospodarki komunalnej, w tym budynki stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,

h)5) stołówki, mieszkania służbowe, pomieszczenia badań lekarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcją podstawową obiektu przemysłowego, z wyłączeniem obiektów wskazanych w pkt 3 lit. b i c;

2) budownictwo ogólne bez obiektów ochrony zdrowia:

a) obiekty budownictwa mieszkaniowego, w tym zamieszkania zbiorowego,

b) obiekty użyteczności publicznej określone w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów ochrony zdrowia wraz z zespołami obsługi technicznej,

c)5) pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w tym pomieszczenia badań lekarskich i pielęgniarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcją podstawową obiektu użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów wskazanych w pkt 3 lit. b i c,

d) magazyny i hurtownie,

e) zakłady usługowe nieprodukcyjne,

f) obiekty weterynaryjne,

g) domy pomocy społecznej;

3) budownictwo ogólne z obiektami ochrony zdrowia:

a) budownictwo, o którym mowa w pkt 2,



b)6) zakłady lecznicze,

c)6) pomieszczenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej,

d) (uchylona),7)

e) apteki;

4) bez ograniczeń: budownictwo, o którym mowa w pkt 1 i 3.

§ 4. Uprawnienie rzeczoznawcy nie dotyczy uzgadniania:

1) warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, wskazań lokalizacyjnych oraz lokalizacji autostrad i dróg ekspresowych;

2) wpływu inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi, w szczególności raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i analiz uciążliwości;

3) ujęć do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w szczególności ich lokalizacji i stref ochronnych, oraz stacji uzdatniania wody do picia i dla potrzeb gospodarczych w zakresie technologii, a także operatów wodnoprawnych, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów;

4) rozwiązań gospodarki ściekowej w zakresie technologii oczyszczania ścieków, z wyjątkiem lokalnych urządzeń do ich gromadzenia, osadników gnilnych z drenażem, urządzeń do mechanicznego i chemicznego oczyszczania ścieków na terenach uzbrojonych;

5) zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych usytuowanych na terenach dróg (ulic), z wyjątkiem przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

6) obiektów budowlanych lub zakładów, które będą wytwarzały promieniowanie niejonizujące - w zakresie zabezpieczenia ludzi i środowiska przed wpływem tego promieniowania;

7) obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych - w zakresie zabezpieczenia ludzi i środowiska przed wpływem promieniowania jonizującego;

8) obiektów budowlanych dla odzysku lub unieszkodliwiania odpadów - w zakresie technologii postępowania z odpadami oraz ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzi;

9) wyrobów i systemów budowlano-instalacyjnych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie;

10) projektów obiektów budowlanych zalecanych do powtarzania;

11) dokumentacji projektowej wykonanej przez samego rzeczoznawcę;

12)8) dokumentacji projektowej obiektów uzgadnianych przez Wojskową Inspekcję Sanitarną.

§ 5. 1.9) Uprawnienie rzeczoznawcy przyznaje się na wniosek kandydata skierowany do Głównego Inspektora Sanitarnego, zawierający:

1) imię i nazwisko kandydata;

2) adres miejsca zamieszkania kandydata;

3) numer telefonu kandydata, jeżeli posiada;

4) adres poczty elektronicznej kandydata, jeżeli posiada;

5) informacje dotyczące wykształcenia i praktyki zawodowej kandydata;

6) wskazanie jednego z zakresów, o których mowa w § 3 ust. 1;

7) wskazanie, czy kandydat ubiega się o zwolnienie z części pisemnej egzaminu, jeżeli dotyczy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) uwierzytelniony odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie kandydata;

1a)10) dokument wystawiony przez uczelnię, potwierdzający ukończenie studiów w zakresie architektury i urbanistyki lub budownictwa, lub inżynierii środowiska;

2) dokumentację potwierdzającą posiadanie praktyki zawodowej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2;

3) informację określającą zakres uprawnienia, o którego przyznanie kandydat się ubiega;

4) zaświadczenie o ukończeniu przez kandydata kursu przygotowującego do uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli kandydat ukończył taki kurs;

5)11) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w § 9 ust. 5, oraz dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 - w przypadku gdy kandydat ubiega się o zwolnienie z części pisemnej egzaminu.

3.12) W danym terminie egzaminu kwalifikacyjnego, zwanego dalej „egzaminem”, można złożyć tylko jeden wniosek, o którym mowa w ust. 1.

§ 6.13) 1. Do egzaminu dopuszcza się kandydata po stwierdzeniu przez Głównego Inspektora Sanitarnego spełnienia wymagań określonych odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 oraz po uiszczeniu opłaty, o której mowa w § 16 ust. 1:

1) pkt 1 - nie później niż 21 dni od dnia otrzymania informacji pisemnej od Głównego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu przez kandydata wymagań określonych odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 albo

2) pkt 2 - w przypadku kandydata, o którym mowa w § 9 ust. 5.

2. Jeżeli kandydat nie przystąpi do egzaminu w pierwszym terminie wyznaczonym po dopuszczeniu kandydata do egzaminu, może on przystąpić do egzaminu w następnym terminie wyznaczonym bezpośrednio po terminie egzaminu, do którego nie przystąpił.

3. Jeżeli kandydat nie przystąpi do egzaminu w terminach, o których mowa w ust. 2, opłata, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, niezwłocznie podlega zwrotowi na rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredy-towej, z którego została uiszczona.

4. Kandydat, który nie przystąpił do egzaminu w terminach, o których mowa w ust. 2, może ponownie złożyć wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1, nie wcześniej niż po upływie roku od ostatniego z terminów, o których mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedokonania opłaty, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, w terminach wskazanych w ust. 1 pkt 1, wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.

§ 7. 1. Egzamin przeprowadza Komisja powołana przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. W skład Komisji wchodzą wyznaczeni przez Głównego Inspektora Sanitarnego: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, członkowie oraz sekretarz Komisji.

3. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia Główny Inspektorat Sanitarny.

§ 8. 1. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej.

1a.14) Przed rozpoczęciem egzaminu kandydat okazuje dokument ze zdjęciem, który potwierdza tożsamość kandydata, pracownikowi Głównego Inspektoratu Sanitarnego zapewniającemu obsługę organizacyjną Komisji.

2. Termin części pisemnej i części ustnej egzaminu wyznacza przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

2a.15) Termin części:

1) pisemnej egzaminu wyznacza się w okresach od dnia:

a) 1 marca do dnia 10 marca,

b) 4 maja do dnia 10 maja,

c) 1 września do dnia 10 września;

2) ustnej egzaminu wyznacza się nie później niż 45 dnia od dnia, w którym odbyła się część pisemna egzaminu.

3. Komisja działa w składzie:

1)16) w części pisemnej egzaminu - przewodniczący lub jego zastępca, członek oraz sekretarz;

2)17) przy dokonywaniu oceny opinii, o której mowa w § 9 ust. 1 - przewodniczący lub jego zastępca, dwóch członków, w tym członek dokonujący analizy, o której mowa w § 9 ust. 3, oraz sekretarz;

2a)18) przy przygotowaniu wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 5, albo opinii, o której mowa w § 24 ust. 2 - przewodniczący lub jego zastępca, dwóch członków oraz sekretarz;

3)19) w części ustnej egzaminu - przewodniczący lub jego zastępca, trzech członków oraz sekretarz.

4. Członków Komisji, o których mowa w ust. 3, wyznacza przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

§ 8a.20) 1. Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu:

1) pracownik Głównego Inspektoratu Sanitarnego zapewniający obsługę organizacyjną Komisji:

a) dzieli na grupy dokumentację projektową, na podstawie której kandydaci sporządzają opinie, zgodnie z zakresami, o których mowa w § 3 ust. 1, i nadaje numery dokumentacji projektowej odrębne dla każdej grupy,

b) przydziela kandydatowi numer, którym kandydat posługuje się w trakcie części pisemnej egzaminu; kandydat oznacza tym numerem opinię, o której mowa w § 9 ust. 1;

2) przewodniczący Komisji lub jego zastępca losuje dokumentację projektową z grupy, o której mowa w pkt 1 lit. a, dotyczącą zakresu uprawnienia, o którego przyznanie kandydat się ubiega.

2. Główny Inspektorat Sanitarny przekazuje przewodniczącemu Komisji listę kandydatów, którzy wzięli udział w części pisemnej egzaminu, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów wraz z przydzielonymi im numerami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej - w formie zaszyfrowanego pliku danych - w sposób, który gwarantuje bezpieczeństwo, integralność i poufność przesyłanych danych, po ustaleniu przez Komisję wyniku części pisemnej egzaminu.

3. Lista kandydatów, o której mowa w ust. 2, jest przechowywana przez przewodniczącego Komisji przez okres trzech miesięcy.

§ 9. 1. Część pisemna egzaminu obejmuje opracowanie przez kandydata opinii o dokumentacji projektowej przedstawionej przez Komisję, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

2. Część pisemna egzaminu trwa pięć godzin.

3. Opinia opracowana przez kandydata podlega wstępnej analizie, którą opracowuje członek Komisji.

4. Po zapoznaniu się z analizą, o której mowa w ust. 3, oraz po dokonaniu oceny opinii opracowanej przez kandydata Komisja ustala wynik części pisemnej egzaminu.

5. Główny Inspektor Sanitarny może, na wniosek Komisji, zwolnić z części pisemnej egzaminu kandydata, który posiada co najmniej dziesięcioletnią praktykę zawodową w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz uzyskał pozytywną opinię państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata.

§ 10. 1.21) Do części ustnej egzaminu przystępuje kandydat, który z części pisemnej egzaminu uzyskał wynik pozytywny, oraz kandydat, o którym mowa w § 9 ust. 5, po uiszczeniu opłaty, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 3, nie później niż 7 dni przed terminem części ustnej egzaminu.

2. Część ustna egzaminu obejmuje sprawdzenie znajomości przez kandydata wymagań higienicznych i zdrowotnych obowiązujących przy projektowaniu obiektów, objętych zakresem uprawnienia, o którego przyznanie ubiega się kandydat.

§ 11. Kandydat zdał egzamin, jeżeli z części pisemnej i części ustnej uzyskał wynik pozytywny, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5.

§ 12. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokoły, oddzielnie dla części pisemnej i części ustnej, które podpisują przewodniczący lub jego zastępca, członkowie oraz sekretarz danego składu Komisji.

§ 13.22) 1. Kandydat, który uzyskał z części pisemnej egzaminu wynik pozytywny, a z części ustnej egzaminu wynik negatywny, może ponownie przystąpić do części ustnej egzaminu.

2. Kandydat może ponownie przystąpić do części ustnej egzaminu tylko raz, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji lub jego zastępcę, po uiszczeniu opłaty, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 3, nie później niż 7 dni przed terminem części ustnej egzaminu.

3. Przewodniczący Komisji lub jego zastępca wyznacza dodatkowy termin części ustnej egzaminu, jednak nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym kandydat przystąpił do części ustnej egzaminu, z której uzyskał wynik negatywny.

4. Kandydat, który nie przystąpił do części ustnej egzaminu w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 2 albo ponownie uzyskał wynik negatywny z tej części egzaminu, otrzymuje wynik negatywny z egzaminu.

5. Jeżeli kandydat nie przystąpi do części ustnej egzaminu w terminie, o którym mowa w ust. 2, opłata, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 3, niezwłocznie podlega zwrotowi na rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, z którego została uiszczona.

§ 14. 1. Po zdaniu egzaminu przez kandydata przewodniczący Komisji lub jego zastępca składa wniosek do Głównego Inspektora Sanitarnego o przyznanie uprawnienia rzeczoznawcy temu kandydatowi.

2. Główny Inspektor Sanitarny przyznanie uprawnienia rzeczoznawcy stwierdza dokumentem, którego wzór zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. O przyznaniu uprawnienia rzeczoznawcy Główny Inspektor Sanitarny zawiadamia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy.

§ 15.23) 1. Osoby wchodzące w skład Komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

1) za przeprowadzenie części pisemnej egzaminu:

a) przewodniczący lub jego zastępca - 950 zł,

b) członek - 850 zł, z zastrzeżeniem ust. 2,

c) sekretarz - 950 zł;

2) za dokonanie oceny opinii, o której mowa w § 9 ust. 1:

a) przewodniczący lub jego zastępca - 750 zł,

b) członek - 650 zł, z zastrzeżeniem ust. 2,

c) sekretarz - 750 zł;

3) za przeprowadzenie części ustnej egzaminu każdego kandydata:

a) przewodniczący lub jego zastępca - 450 zł,

b) członek - 350 zł,

c) sekretarz - 400 zł.

2. Członek Komisji opracowujący wstępną analizę, o której mowa w § 9 ust. 3, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości do 3500 zł - wyłącznie za opracowanie tej analizy. Wysokość wynagrodzenia ustala przewodniczący Komisji lub jego zastępca, uwzględniając skalę trudności poszczególnych zakresów tematycznych oraz obszerność dokumentacji egzaminacyjnej.

3. Osoby wchodzące w skład Komisji, przygotowujące wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 5, albo opinię, o której mowa w § 24 ust. 2, otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

1) przewodniczący lub jego zastępca - 700 zł;

2) członek - 600 zł;

3) sekretarz - 700 zł.

§ 16. 1.24) Wysokość opłaty wnoszonej przez kandydata w związku z przyznaniem uprawnienia rzeczoznawcy wynosi:

1) za część pisemną egzaminu - 6350 zł;

2) za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 5 - 2600 zł;

3) za część ustną egzaminu - 2500 zł.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na bieżący rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

§ 17. 1. Rzeczoznawca uzgadnia dokumentację projektową kolejno w częściach: technologicznej, architektoniczno-budowlanej, w tym plan zagospodarowania terenu, oraz instalacji sanitarnych.

2. Rzeczoznawca może uzgadniać inne niż projekt budowlany fazy dokumentacji projektowej, jeżeli uzna to za niezbędne ze względów sanitarnych i zdrowotnych lub o takie uzgodnienie zwróci się jednostka projektowania, inwestor lub projektant.

§ 18. 1. Rzeczoznawca uzgadnia projekt budowlany po zapoznaniu się z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, jeżeli uzyskanie takiej decyzji jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Rzeczoznawca jest obowiązany do sprawdzenia, czy wymagania higieniczne i zdrowotne zawarte w decyzji, o której mowa w ust. 1, są uwzględnione w projekcie budowlanym, będącym przedmiotem uzgodnienia.

3. W przypadku stwierdzenia nieuwzględnienia w projekcie budowlanym wymagań, o których mowa w ust. 2, rzeczoznawca odmawia uzgodnienia projektu.

§ 19. Rzeczoznawca posiadający uprawnienie wydane na jednostkę projektowania uzgadnia dokumentację projektową w zakresie odpowiadającym zakresowi działania jednostki projektowania w dniu nadania rzeczoznawcy tego uprawnienia.

§ 20. 1. Rzeczoznawca może uzgodnić dokumentację projektową bez zastrzeżeń albo z zastrzeżeniami.

2. Rzeczoznawca umieszcza na uzgodnionej dokumentacji projektowej klauzulę potwierdzającą uzgodnienie, podpis i pieczęć imienną. W razie potrzeby zastrzeżenia do dokumentacji projektowej rzeczoznawca sporządza w formie załącznika do klauzuli potwierdzającej uzgodnienie.

3. Klauzulę, o której mowa w ust. 2, umieszcza się na planie zagospodarowania terenu oraz na odbitce podstawowego rzutu obiektu. Klauzuli nie umieszcza się na kalkach i transparentach.

4. W przypadku projektowania kilku obiektów, dla których rozwiązania projektowe umieszczono w jednej trwałej oprawie, klauzulę, o której mowa w ust. 2, umieszcza się na odbitkach rzutów obiektów podstawowych, uznanych za ważne przez rzeczoznawcę.

5. Wzór klauzuli, o której mowa w ust. 2, oraz wzór pieczęci imiennej rzeczoznawcy zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6. Rzeczoznawca prowadzi rejestr uzgadnianych dokumentacji projektowych, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 21. Kopie załączników, o których mowa w § 20 ust. 2, oraz odmowy uzgodnienia rzeczoznawca jest obowiązany przechowywać przez okres trzech lat od dnia wydania uzgodnienia albo odmowy uzgodnienia.

§ 22. 1.25) Jeżeli jednostka projektowania, inwestor lub projektant nie zgadza się z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez rzeczoznawcę albo z odmową uzgodnienia, może wnieść odwołanie do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania uzgodnienia albo odmowy uzgodnienia.

2.26) Informację o możliwości złożenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, rzeczoznawca zamieszcza w załączniku, o którym mowa w § 20 ust. 2, oraz w odmowie uzgodnienia dokumentacji projektowej.

§ 23. Rzeczoznawca jest obowiązany do:

1) podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym w szczególności do:

a) udziału w szkoleniach organizowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

b) zaznajamiania się z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami dotyczącymi zagadnień sanitarnohigienicznych;

2) współpracy z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

3) zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na nowe i poprzednie miejsce zamieszkania rzeczoznawcy;

4) zawiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o zaprzestaniu działalności jako rzeczoznawca.

§ 24. 1.27) Główny Inspektor Sanitarny, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, może cofnąć uprawnienie rzeczoznawcy w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków przez rzeczoznawcę, w szczególności uzgadniania dokumentacji projektowej z rażącym naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych lub z przekroczeniem zakresu posiadanego uprawnienia.

1a.28) Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne obejmujące w szczególności wskazanie naruszonych przepisów, sposobu ich naruszenia oraz informację, czy dokumentacja projektowa podlegała ponownemu uzgodnieniu przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

1b.28) Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się kopię dokumentacji projektowej, której dotyczy wniosek, lub kopie innych dokumentów potwierdzających nienależyte wykonywanie obowiązków przez rzeczoznawcę.

2. Główny Inspektor Sanitarny cofa uprawnienie rzeczoznawcy po uzyskaniu na piśmie wyjaśnień rzeczoznawcy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji.

3. Dokumentacja projektowa uzgodniona przez rzeczoznawcę z rażącym naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych albo z przekroczeniem zakresu posiadanego uprawnienia podlega ponownemu uzgodnieniu przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, który niezwłocznie powiadamia o tym właściwy organ nadzoru budowlanego.

§ 25. 1. Cofnięcie uprawnienia rzeczoznawcy oraz zaprzestanie działalności jako rzeczoznawca zostaje wpisane do listy rzeczoznawców, o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 pkt 4.

2. Osoba, której cofnięto uprawnienie rzeczoznawcy, albo osoba, która zaprzestała działalności jako rzeczoznawca, jest obowiązana przekazać, w terminie jednego miesiąca od dnia cofnięcia uprawnienia albo zaprzestania działalności, rejestr uzgadnianych dokumentacji projektowych, kopie załączników, o których mowa w § 20 ust. 2, i odmowy uzgodnienia państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy, a w przypadku rzeczoznawcy, który posiada uprawnienie wydane na jednostkę projektowania - państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na siedzibę jednostki projektowania.

§ 26. 1. Rzeczoznawca, który posiada na podstawie dotychczasowych przepisów uprawnienie wydane na jednostkę projektowania, może wystąpić do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o nadanie uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie określonym w niniejszym rozporządzeniu, za pośrednictwem państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę jednostki projektowania, na którą posiada uprawnienie.

2. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z opinią dotyczącą dotychczasowej działalności rzeczoznawcy.

3. Do postępowania o nadanie uprawnień rzeczoznawcy osobie, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4-7.

4. W przypadku gdy zakres posiadanego przez rzeczoznawcę uprawnienia odpowiada zakresowi uprawnienia, o którego nadanie ubiega się rzeczoznawca, Główny Inspektor Sanitarny, na wniosek Komisji, może zwolnić rzeczoznawcę z części pisemnej egzaminu.

5. W przypadku gdy zakres posiadanego przez rzeczoznawcę uprawnienia jest węższy niż zakres uprawnienia, o którego nadanie ubiega się rzeczoznawca, egzamin nie obejmuje zagadnień wchodzących w zakres posiadanego uprawnienia.

6. Za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 4, rzeczoznawca wnosi opłatę w wysokości przewidzianej w § 16 ust. 1 pkt 2.

7. Osoby wchodzące w skład Komisji, przygotowujące wniosek, o którym mowa w ust. 4, otrzymują wynagrodzenie w wysokości przewidzianej w § 15 ust. 3.

§ 27. 1. Rzeczoznawca, który posiada na podstawie dotychczasowych przepisów uprawnienie wydane z określeniem terminu jego ważności, może wystąpić do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o nadanie uprawnienia rzeczoznawcy na czas nieokreślony.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być zaopiniowany przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy.

§ 28. Rejestry opiniowanych dokumentacji projektowych założone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są prowadzone według dotychczasowego wzoru.

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia29).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1067)

Załącznik nr 130)

WZÓR - UPRAWNIENIE RZECZOZNAWCY DO SPRAW SANITARNOHIGIENICZNYCH

Załącznik nr 231)

WZÓR KLAUZULI POTWIERDZAJĄCEJ UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WZÓR PIECZĘCI IMIENNEJ RZECZOZNAWCY DO SPRAW SANITARNOHIGIENICZNYCH

Załącznik nr 3

WZÓR - REJESTR UZGADNIANYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. poz. 1062), które weszło w życie z dniem 2 sierpnia 2024 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. c tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 lit. c tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

25) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

26) Dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

27) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 13 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

28) Dodany przez § 1 pkt 13 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

29) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 13 grudnia 2002 r.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

31) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 15 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.