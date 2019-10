§ 5.

1. Jeżeli analiza, o której mowa w § 3 ust. 1, zawiera rekomendację co do zasadności połączenia instytutów, podziału albo likwidacji instytutu albo ocena wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, potwierdzi tę zasadność, Prezes Centrum Łukasiewicz przygotowuje wniosek, o którym mowa w art. 44 ustawy, zawierający:

1) w przypadku połączenia instytutów:

a) propozycję sposobu połączenia wybranego spośród wymienionych w art. 41 ust. 1 ustawy,

b) nazwy i siedziby instytutów, które mają zostać połączone, oraz ich numery REGON i NIP,

c) proponowaną nazwę i siedzibę instytutu, który ma powstać w wyniku połączenia,

d) proponowany termin połączenia,

e) składniki majątkowe, w tym tytuł prawny do nieruchomości, które w wyniku połączenia powinny wejść w skład majątku instytutu, o którym mowa w lit. c,

f) proponowany sposób połączenia planów finansowych instytutów, które mają zostać połączone, i podziału nagród - w przypadku gdy połączenie miałoby nastąpić w trakcie roku obrotowego;

2) w przypadku podziału instytutu:

a) nazwę i siedzibę instytutu oraz jego numery REGON i NIP,

b) nazwę komórki organizacyjnej albo nazwy komórek organizacyjnych instytutu, które mają zostać włączone do innego instytutu albo do Centrum Łukasiewicz,

c) nazwę instytutu, do którego ma zostać włączona komórka organizacyjna albo mają zostać włączone komórki organizacyjne dzielonego instytutu, albo propozycję, aby włączenie nastąpiło do Centrum Łukasiewicz,

d) proponowany termin podziału,

e) proponowany sposób podziału mienia oraz rozliczeń z tytułu zobowiązań, a także przejęcia uprawnień i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych;

3) w przypadku likwidacji instytutu:

a) nazwę i siedzibę instytutu oraz jego numery REGON i NIP,

b) proponowany dzień otwarcia i dzień zakończenia likwidacji,

c) proponowany termin zakończenia działalności instytutu,

d) proponowany sposób i tryb rozdysponowania mienia instytutu innego niż wskazane w art. 47 ust. 1 ustawy,

e) instytut, któremu planuje się przekazać aparaturę naukowo-badawczą i księgozbiory oraz prawa, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy, a także planowany tryb i warunki rozdysponowania tego mienia,

f) proponowany sposób uregulowania zobowiązań instytutu.

2. Do wniosku, o którym mowa w art. 44 ustawy, Prezes Centrum Łukasiewicz dołącza:

1) opinie, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy, albo informację o ich niewydaniu w terminie wyznaczonym zgodnie z § 3 ust. 3 albo § 4 ust. 2;

2) analizę, o której mowa w § 3 ust. 1;

3) wynik oceny wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.