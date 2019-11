1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ewidencji automatów do gier (Dz. U. poz. 698), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji automatów do gier (Dz. U. poz. 2143).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 12 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ewidencji automatów do gier (Dz. U. poz. 698), który stanowi:

"§ 12. Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia działalność określoną w art. 15j ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych mają obowiązek spełnić wymagania dotyczące prowadzenia ewidencji określone w przepisach niniejszego rozporządzenia w okresie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji automatów do gier (Dz. U. poz. 2143), które stanowią:

"§ 2. Do ewidencji w postaci papierowej:

1) prowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia albo

2) przedstawionych przez podmiot naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, zgodnie z § 7 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, które nie zostały zabezpieczone zamknięciem urzędowym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".