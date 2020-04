Załącznik nr 2

WZÓR DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ

Awers

Rewers

1. Dokument rejestracyjny jednostki pływającej ma formę karty formatu ID1 (układ poziomy) o wymiarach 53,98 x 85,60 mm, promieniu zaokrągleń 3,18 mm i grubości 0,76 mm (+80 μm/−300 μm), której inne właściwości fizyczne i chemiczne odpowiadają standardom określonym w normach:

1) PN-ISO/IEC 7810 : 2006. Karty identyfikacyjne. Charakterystyki fizyczne;

2) PN-EN ISO/IEC 10373 : 2008. Karty identyfikacyjne. Metody testowania.

2. Dokument rejestracyjny jednostki pływającej wykonany jest z poliwęglanu. Tworzywo wykorzystane do produkcji dokumentu nie wykazuje luminacji w promieniowaniu ultrafioletowym, umożliwia trwałe naniesienie szaty graficznej, danych personalnych, identyfikacyjnych oraz elementów zabezpieczających wewnątrz struktury wielowarstwowej karty.

3. Barwa tła dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej jest utrzymana w tonacji niebiesko-beżowej z wielobarwnymi nadrukami zabezpieczającymi, tj.:

1) giloszami;

2) mikrodrukami pozytywowymi i negatywowymi;

3) rastrami przeznaczonymi do opracowania zabezpieczeń;

4) elementami graficznymi wykonanymi farbą ultrafioletową dwuzakresową;

5) elementami graficznymi wykonanymi farbą irydyscentną;

6) elementami graficznymi wykonanymi farbą optycznie zmienną.

4. Na powierzchni dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej znajdują się tłoczone, wyczuwalne w dotyku linie oraz elementy graficzne i tekstowe.

5. Na awersie dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej umieszcza się:

1) w dwóch wierszach - wyrazy: "RZECZPOSPOLITA POLSKA" oraz "REPUBLIC OF POLAND";

2) poniżej w dwóch wierszach - wyrazy: "DOKUMENT REJESTRACYJNY JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ" oraz "WATERCRAFT REGISTRATION CERTIFICATE";

3) poniżej w dwóch wierszach - wyrazy: "DOWÓD POLSKIEJ PRZYNALEŻNOŚCI" oraz "CERTIFICATE OF POLISH NATIONALITY";

4) w lewym górnym rogu - wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

5) w prawym górnym rogu - flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej;

6) następujące cyfry i dane oznaczające:

a1 - numer rejestracyjny,

a2 - numer identyfikacyjny,

a3 - nazwa,

a4 - port macierzysty,

a5 - śródlądowa (Ś), morska (M),

a6 - przeznaczenie,

a7 - żaglowa (Ż), motorowa (M), inny (IN),

a8 - moc napędu głównego albo pomocniczego,

a9 - długość,

a10 - maks. szerokość,

a11 - maks. zanurzenie,

a12 - liczba kadłubów,

a13 - maks. 1. osób,

a14 - kategoria projektowa maks. siła wiatru i wysokość fali,

b1 - data rejestracji,

b2 - numer dokumentu rejestracyjnego,

b3 - organ wydający;

7) wzdłuż dolnej krawędzi w dwóch wierszach - wyrazy: "Rejestr jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m" oraz "Register of yachts and other watercraft of less than 24 m in length";

8) w prawym dolnym rogu - logotyp Reja24 w kształcie prostokąta wykonany farbą optycznie zmienną.

6. Na rewersie dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej umieszcza się:

1) następujące cyfry i dane oznaczające:

c1 - właściciel (W), armator (A),

c2 - imię lub nazwa,

c3 - nazwisko,

c4 - liczba właścicieli;

2) poniżej opis pól - objaśnienie dotyczące rodzaju wypełnianych danych:

"a1. Numer rejestracyjny/Registration number a2. Numer Identyfikacyjny/Watercraft Identification Number a3. Nazwa/Name a4. Port macierzysty/Home port a5. Śródlądowa (Ś), Morska (M)/Inland (Ś), Sea-going (M) a6. Przeznaczenie/Purpose a7. Żaglowa (Ż), Motorowa (M), Inny (IN)/Sailing (Ż), Motorboat (M), Other (IN), a8. Moc napędu głównego albo pomocniczego/Main or auxiliary engine power a9. Długość/Length of hull a10. Max. szerokość/Max. beam a11. Max. Zanurzenie/Max. draft a12. Liczba kadłubów/Number of hulls a13. Max. 1. osób/Max. number of persons a14. Kategoria projektowa Max. siła wiatru i wysokość fali/Design category Max. wind force & wave height

b1. Data rejestracji/Date of registration b2. Numer dokumentu rejestracyjnego/Registration document number b3. Organ wydający/Issuing authority

c1. Właściciel (W), armator (A)/Owner (W), Operator (A) c2. Imię lub nazwa/First name or Name c3. Nazwisko/Surname c4. Liczba właścicieli/Number of owners";

3) w prawym dolnym rogu - kod QR każdorazowo generowany przez system teleinformatyczny, w którym prowadzony jest rejestr, i zawierający cechy identyfikujące dokument: nazwę, numer rejestracyjny oraz numer identyfikacyjny jednostki pływającej (grafika we wzorze ma charakter przykładowy).