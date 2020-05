§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) w pkt 2:

– uchyla się lit. b,

– dodaje się lit. c i d w brzmieniu:

„c) zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia, kształcących się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie określona w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., przewiduje odpowiednio przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym albo do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy,

d) zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III techników, kształcących się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie określona w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy;”,

b) w pkt 3 skreśla się wyrazy „klas III”;

2) w § 4 w ust. 1a w pkt 4 skreśla się wyrazy „klasy III”.