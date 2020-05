§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) branżowych szkół I stopnia w zakresie zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych będących młodocianymi pracownikami, którzy wyrazili zgodę na udział w tych zajęciach, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - jeżeli zgodę na udział w tych zajęciach wyraził jego rodzic.",

b) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

"2d. W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrazili zgody na udział w zajęciach praktycznych, o której mowa w ust. 2 pkt 8, albo zgody tej nie wyraził rodzic niepełnoletniego ucznia, obowiązuje czasowe ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 i 1a.";

2) w § 3:

a) w pkt 2:

- w lit. a wyrazy "pkt 2a i 2e" zastępuje się wyrazami "pkt 2a i 2f",

- uchyla się lit. c,

- w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

"e) zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, o których mowa w pkt 2g,

f) zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III techników, kształcących się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, o których mowa w pkt 2h;",

b) uchyla się pkt 2c,

c) uchyla się pkt 2e,

d) po pkt 2e dodaje się pkt 2f-2h w brzmieniu:

"2f) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2g) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2 lit. e, przez uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2h) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2 lit. f, przez uczniów klas III techników po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - po uzyskaniu zgody jego rodzica;";

3) użyte w § 3a w ust. 1 i 3 wyrazy "§ 3 pkt 2-2e i 4-7" zastępuje się wyrazami "§ 3 pkt 2-2h i 4-7";

4) § 4d otrzymuje brzmienie:

"§ 4d. Do jednostek systemu oświaty, których funkcjonowanie nie jest czasowo ograniczone albo zawieszone, oraz w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 8, § 3 pkt 2a-2h i 4-7 oraz § 3a ust. 4, stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych w zakresie klas I-III i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej, szkół policealnych w zakresie semestrów programowo najwyższych oraz branżowych szkół I stopnia w zakresie klas programowo najwyższych - także wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.".