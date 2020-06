Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Granice Morskiego Portu Wojennego Dziwnów, zwanego dalej „MPW Dziwnów”, stanowią dwa odrębne obszary ograniczone linią geodezyjną łączącą kolejno ponumerowane punkty od 1 do 12 (obszar 1) oraz od 13 do 27 (obszar 2). Wykaz współrzędnych punktów granicznych w MPW Dziwnów w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.