§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 870, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 4a dodaje się § 4b w brzmieniu:

"§ 4b. 1. Świadczeniodawca, który zamierza realizować świadczenia gwarantowane "Kompleksowa opieka specjalistyczna nad świadczeniobiorcą z endometriozą" zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w terminie do dnia 10 listopada każdego roku przedstawia do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. Przystąpienie do realizacji świadczenia gwarantowanego "Kompleksowa opieka specjalistyczna nad świadczeniobiorcą z endometriozą" na warunkach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia następuje po potwierdzeniu przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 10 grudnia każdego roku spełnienia wymaganych warunków.

2. Świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane "Kompleksowa opieka specjalistyczna nad świadczeniobiorcą z endometriozą" zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia, który zamierza kontynuować realizację tych świadczeń, przedstawia do dnia 10 listopada każdego roku do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty potwierdzające spełnienie warunków realizacji określonych w tym załączniku za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie dokumentów. Kontynuacja realizacji świadczenia gwarantowanego "Kompleksowa opieka specjalistyczna nad świadczeniobiorcą z endometriozą" na warunkach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia następuje po potwierdzeniu przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 10 grudnia każdego roku spełnienia wymaganych warunków. Na podstawie tego potwierdzenia świadczeniodawca kontynuuje realizację świadczenia gwarantowanego. Brak potwierdzenia przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia spełnienia tych warunków uniemożliwia realizację świadczenia na warunkach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, a świadczeniodawca traci potwierdzenie spełnienia warunków.";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia "Wykaz świadczeń gwarantowanych" w części I "Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi" po poz. 70.24 dodaje się poz. 70.321 w brzmieniu:

70.321 Wycięcie ogniska gruczolistości śródmacicznej z zatoki Douglasa

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia "Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń" po lp. 70 dodaje się lp. 71 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.