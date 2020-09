Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 14 września 2020 r. (poz. 1615)

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG POZBAWIONYCH KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH

1. Odcinek drogi krajowej nr 11 – ul. Krotoszyńska (od ul. Poznańskiej do ul. Dworcowej) w mieście Ostrów Wielkopolski.

2. Odcinek drogi krajowej nr 42 – odcinek drogi (od skrzyżowania z Miejską Obwodnicą Kluczborka w miejscowości Ligota Dolna do granicy miasta Kluczbork) w gminie Kluczbork, ul. Wołczyńska (od granicy miasta Kluczbork do ul. Byczyńskiej), ul. Byczyńska (od ul. Wołczyńskiej do skrzyżowania z Miejską Obwodnicą Kluczborka) w mieście Kluczbork.

3. Odcinek drogi krajowej nr 45 – odcinek drogi (od skrzyżowania z Miejską Obwodnicą Kluczborka w miejscowości Kuniów do granicy miasta Kluczbork) w gminie Kluczbork, ul. Opolska (od granicy miasta Kluczbork do ul. M. Skłodowskiej-Curie), ul. M. Skłodowskiej-Curie (od ul. Opolskiej do pl. Niepodległości), pl. Niepodległości (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Katowickiej), ul. Katowicka (od pl. Niepodległości do granicy miasta Kluczbork) w mieście Kluczbork oraz odcinek drogi (od granicy miasta Kluczbork do skrzyżowania z drogą nr 11) w gminie Kluczbork.

4. Odcinek drogi krajowej nr 45 – ul. J. Hallera (od ul. Niemodlińskiej do ul. ks. B. Domańskiego), ul. ks. B. Domańskiego (od ul. J. Hallera do ul. Partyzanckiej), ul. Partyzancka (od ul. ks. B. Domańskiego do ul. Powstańców Warszawskich) w mieście Opole.

5. Odcinek drogi krajowej nr 51 – al. Wojska Polskiego (od al. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej), ul. Artyleryjska (od al. Wojska Polskiego do Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej), Plac Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, al. Roberta Schumana (od Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Sielskiej) w mieście Olsztyn.

6. Odcinek drogi krajowej nr 78 – ul. Rybnicka (od zachodniej obwodnicy miasta do ul. Nowy Świat), ul. Nowy Świat (od ul. Jana Pawła II do ul. Wrocławskiej), ul. Wrocławska (od ul. Nowy Świat do ul. Strzody), ul. Strzody (od ul. Wrocławskiej do ul. kard. Wyszyńskiego), ul. Jana Pawła II (od ul. Nowy Świat do ul. Dworcowej), ul. Dworcowa (od ul. Jana Pawła II do ul. kard. Wyszyńskiego), ul. kard. Wyszyńskiego (od ul. Strzody do pl. Piłsudskiego), pl. Piłsudskiego, ul. Orlickiego (od pl. Piłsudskiego do ul. Wyspiańskiego) w mieście Gliwice.