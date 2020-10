§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 651) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) produkty rolne wytworzone wyłącznie przez ich członków;",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) produkty rolne wytworzone wyłącznie w ramach prowadzonej przez nie działalności rolniczej;";

2) w § 11:

a) w ust. 2 pkt 23a otrzymuje brzmienie:

"23a) kopie co najmniej 3 ofert dotyczących nabycia rzeczy lub usług, otrzymanych od różnych dostawców lub wykonawców, a w przypadku gdy nie istnieje możliwość ich nabycia od 3 dostawców lub wykonawców, w szczególności ze względu na konieczność zastosowania technologii zgodnej z technologią produkcji stosowaną przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, kopię co najmniej 1 oferty - w przypadku operacji, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. a, w odniesieniu do każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, jeżeli wartość netto danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) według średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych obowiązującego w dniu ustalenia wartości zadania, dotyczącego inwestycji innej niż określona w pkt 23;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.";

3) w § 13 uchyla się ust. 3;

4) w § 23 w ust. 3 w pkt 1 uchyla się lit. b;

5) § 23a otrzymuje brzmienie:

"§ 23a. Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność po upływie terminów określonych w § 4 ust. 3 pkt 3 albo ust. 5 pkt 1 lit. d, w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. W przypadku wydłużenia terminu realizacji operacji na którymkolwiek jej etapie, czas wydłużenia realizacji operacji nie może przekroczyć łącznie 12 miesięcy.".