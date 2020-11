§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) audycie - rozumie się przez to audyt ochrony, o którym mowa w pkt 1.1.11 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008;

2) ćwiczeniu ochrony - rozumie się przez to zespół działań przeprowadzanych przez zarządzającego lotniskiem będącym portem lotniczym zmierzający do oceny stopnia przygotowania zarządzającego oraz podmiotów działających w danym porcie lotniczym do reagowania na akt bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym;

3) inspekcji - rozumie się przez to inspekcję, o której mowa w pkt 1.1.7 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008;

4) kontroli jakości - rozumie się przez to kontrolę zgodności, o której mowa w pkt 1.1.5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008;

5) ocenie stanu ochrony - rozumie się przez to ocenę jakości, mającą na celu określenie stopnia i zakresu kompatybilności stosowanych metod i środków z metodami i środkami określonymi w przepisach z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego;

6) ochronie lotnictwa cywilnego - rozumie się przez to ochronę lotnictwa, o której mowa w art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 300/2008;

7) Prezesie Urzędu - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

8) protokole kontroli - rozumie się przez to dokument sporządzany przez przewodniczącego zespołu audytorskiego z przeprowadzonej kontroli, zawierający co najmniej elementy, o których mowa w pkt 10.2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008;

9) przeglądzie - rozumie się przez to weryfikację wybranych elementów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, w celu ustalenia potrzeb tej ochrony, obejmującą identyfikację nieprawidłowości, które umożliwiałyby dokonanie aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, pomimo zastosowanych metod, środków i procedur ochrony lotnictwa cywilnego lub innych zalecanych działań zastępczych, adekwatnych do zidentyfikowanego stanu zagrożenia;

10) rozporządzeniu (WE) nr 300/2008 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 72, z późn. zm.3));

11) teście - rozumie się przez to test, o którym mowa w pkt 1.1.12 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008;

12) uchybieniu - rozumie się przez to uchybienie, o którym mowa w pkt 1.1.6 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008;

13) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

14) wewnętrznej kontroli jakości - rozumie się przez to wewnętrzny audyt, wewnętrzny test i wewnętrzną inspekcję;

15) wewnętrznym teście - rozumie się przez to sprawdzenie skuteczności stosowania środków ochrony przez podmiot prowadzący działalność lotniczą;

16) zespole z PWMW - rozumie się przez to zespół składający się z psa do wykrywania materiałów wybuchowych i jego przewodnika.