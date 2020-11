§ 1. 2)) wprowadza się następujące zmiany:

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 10: a) uchyla się ust. 2, b) ust. 12 otrzymuje brzmienie: "12. Jeżeli okres w danym miesiącu, w którym danego ucznia nie obejmuje ograniczenie funkcjonowania szkoły, jest krótszy niż 40%, a uczeń rozpoczął naukę na pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 w szkole, o której mowa w ust. 9, i niemożliwe jest spełnienie warunku uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o którym mowa w art. 26 ust. 2 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie tych przepisów lub ust. 9-11, to uznaje się, że warunek został spełniony, gdy organizacja zajęć w tym semestrze umożliwia temu uczniowi spełnienie warunku, o którym mowa w art. 44w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.";

2) po § 10 dodaje się § 10a-10d w brzmieniu: "§ 10a. 1. W 2021 r. dotacje, o których mowa w art. 25 ust. 1, 2 i 8 oraz art. 26 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, mogą być udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego niebędącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 tej ustawy, jeżeli jednostka ta dotowała szkołę w 2020 r.

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku zmiany siedziby szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, liceum ogólnokształcącego dla dzieci i młodzieży, technikum lub branżowej szkoły I stopnia, w 2021 r. na podstawie:

1) zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, udzielonego po rozpatrzeniu wniosku złożonego po dniu 30 września 2020 r.;

2) wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, uzyskanego po dniu 30 września 2020 r.

3. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, jest równa kwocie przewidzianej na 2021 r. na danego ucznia lub wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego niebędącej organem rejestrującym, o której mowa w ust. 1.

4. Do dotacji udzielonej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 10b. Ilekroć w § 10c i § 10d jest mowa o jednostkach systemu oświaty - należy przez to rozumieć:

1) jednostki systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 2-11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

2) zespoły jednostek systemu oświaty, w skład których wchodzi co najmniej jedna z jednostek, o których mowa w art. 2 pkt 2-11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

§ 10c. 1. Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty przysługuje jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego.

3. Z dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, mogą być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania:

1) komputera stacjonarnego;

2) monitora;

3) komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;

4) podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora;

5) kamery internetowej lub wizualizera;

6) statywu;

7) mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);

8) drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;

9) myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;

10) baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego;

11) adaptera, koncentratora sieciowego;

12) cyfrowego mikroskopu;

13) liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego;

14) oprogramowania komputerowego;

15) smartfona.

4. Z dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, może być również pokryty w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

5. W celu uzyskania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel składa do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której jest zatrudniony, wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r.

6. Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty składa wniosek, o którym mowa w ust. 5, do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze.

7. Nauczyciel, który pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty w takim samym wymiarze zatrudnienia, składa wniosek, o którym mowa w ust. 5, do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której stosunek pracy został nawiązany wcześniej, a w przypadku gdy stosunki pracy zostały zawarte w tym samym dniu - do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.

8. Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty w takim samym wymiarze zatrudnienia, którego stosunki pracy zostały nawiązane w tym samym dniu oraz podstawa prawna zatrudnienia jest taka sama, i jedna z tych jednostek jest szkołą artystyczną prowadzoną przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, składa wniosek, o którym mowa w ust. 5, do dyrektora tej szkoły.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz numer PESEL nauczyciela, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 2) informacje o rodzaju zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel, oraz koszt ich zakupu; 3) oświadczenie nauczyciela, że nie złożył i nie złoży wniosku w innych jednostkach systemu oświaty; 4) miejscowość i datę sporządzenia wniosku; 5) podpis nauczyciela. 10. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w ust. 3 i 4, wystawionego imiennie na nauczyciela.

11. W przypadku zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w ust. 3 i 4, dokonanego do dnia 20 listopada 2020 r. i braku dowodu zakupu, o którym mowa w ust. 10, do wniosku, o którym mowa w ust. 5, nauczyciel dołącza kopię lub oryginał paragonu oraz składa oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego przez nauczyciela sprzętu, oprogramowania lub usługi, wskazanych we wniosku. 12. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na sprzęt, oprogramowanie lub usługę, o których mowa w ust. 3 i 4, zakupione w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. Dofinansowanie przysługuje w kwocie wynikającej z dowodu zakupu, o którym mowa w ust. 10, lub paragonu, o którym mowa w ust. 11, z tym że dofinansowanie nie może przekraczać kwoty 500 zł. 13. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania nauczycielowi. 14. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje: 1) nauczycielom pozostającym w dniu 7 grudnia 2020 r. w stanie nieczynnym lub przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie nauczyciele świadczyli również pracę w jednostkach systemu oświaty;

2) nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; 3) nauczycielom przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni; 4) nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263). 15. Dyrektor jednostki systemu oświaty weryfikuje wnioski, o których mowa w ust. 5, pod względem spełniania przez nauczycieli warunków otrzymania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, i na tej podstawie sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania. Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących wniosku.

16. Lista, o której mowa w ust. 15, zawiera:

1) nazwę jednostki systemu oświaty;

2) imiona i nazwiska nauczycieli; 3) numery PESEL nauczycieli, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 4) kwotę dofinansowania, o którą ubiegają się poszczególni nauczyciele; 5) sumę kwot dofinansowania; 6) podpis dyrektora jednostki systemu oświaty. 17. Listę, o której mowa w ust. 15, dyrektor jednostki systemu oświaty przekazuje w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. do:

1) organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty - w przypadku jednostki systemu oświaty prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub właściwego ministra; 2) organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - w przypadku jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego; 3) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku szkoły artystycznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego. 18. Przepisy ust. 1-17 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 15 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

19. Przepisy ust. 1-14 stosuje się odpowiednio do dyrektora jednostki systemu oświaty będącego nauczycielem, z tym że wniosek, o którym mowa w ust. 5, dyrektor składa do organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty, a w przypadku:

1) jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego - do organu rejestrującego jednostkę systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

2) szkoły artystycznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego - do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - który weryfikuje ten wniosek pod względem spełniania przez dyrektora jednostki systemu oświaty warunków otrzymania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, i może zobowiązać dyrektora do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących wniosku.

20. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wzór wniosku, o którym mowa w ust. 5.

§ 10d. 1. Środki na dofinansowanie, o którym mowa w § 10c ust. 1, zostaną uwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 oraz w budżetach właściwych ministrów.

2. Środki części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie, o którym mowa w § 10c ust. 1, zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego do dnia 30 listopada 2020 r. 3. Jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a w stosunku do szkół artystycznych prowadzonych przez te osoby - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazują tym jednostkom systemu oświaty środki na dofinansowanie, o którym mowa w § 10c ust. 1, w formie dotacji celowej. 4. Dyrektor jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego składa wniosek o udzielenie dotacji celowej, w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r., odpowiednio do organu rejestrującego jednostkę systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 1) nazwę jednostki systemu oświaty, adres jej siedziby i numer identyfikacyjny REGON;

2) odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz jej kod TERYT lub wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 3) wnioskowaną kwotę dotacji; 4) numer rachunku bankowego jednostki systemu oświaty, na który należy przekazać dotację; 5) miejscowość i datę sporządzenia wniosku; 6) wykaz załączników; 7) podpis dyrektora jednostki systemu oświaty. 6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:

1) listę, o której mowa w § 10c ust. 15 - w przypadku, o którym mowa w § 10c ust. 17 pkt 2 i 3; 2) wniosek, o którym mowa w § 10c ust. 5, złożony przez dyrektora jednostki systemu oświaty, o której mowa w ust. 4. 7. Organ, o którym mowa w § 10c ust. 17 pkt 2 i 3, dokonuje naliczenia dotacji celowej dla danej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie, o którym mowa w § 10c ust. 1, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 4, oraz danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 2 listopada 2020 r., dotyczących osób uprawnionych do otrzymania tego dofinansowania.

8. Organ, o którym mowa w § 10c ust. 17 pkt 2 i 3, w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r., przekazuje na rachunek bankowy jednostki systemu oświaty środki na wypłatę dofinansowania, o którym mowa w § 10c ust. 1. 9. Dofinansowanie, o którym mowa w § 10c ust. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. 10. Dyrektor jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego rozlicza wykorzystanie dotacji celowej, na formularzu, który zawiera: 1) nazwę jednostki systemu oświaty, adres jej siedziby i numer identyfikacyjny REGON; 2) odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz jej kod TERYT lub wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 3) przyznaną kwotę dotacji; 4) wykorzystaną kwotę dotacji; 5) kwotę dotacji podlegającej zwrotowi odpowiednio do budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 6) miejscowość i datę sporządzenia rozliczenia; 7) podpis dyrektora jednostki systemu oświaty. 11. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 10, dołącza się listę zawierającą:

1) nazwę jednostki systemu oświaty; 2) imiona i nazwiska osób, którym wypłacono dofinansowanie, oraz ich numery PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 3) kwoty dofinansowania, które wypłacono poszczególnym osobom; 4) podpisy osób, którym wypłacono dofinansowanie w kwocie, o której mowa w pkt 3; 5) sumę kwot dofinansowania; 6) podpis dyrektora jednostki systemu oświaty. 12. Dyrektor jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., rozliczenie wykorzystania dotacji celowej oraz zwraca kwotę niewykorzystanej dotacji celowej, odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do którego złożył wniosek, o którym mowa w ust. 4.

13. W związku z przekazywaniem środków na wypłatę dofinansowania, o którym mowa w § 10c ust. 1, przetwarza się dane osobowe nauczycieli, dyrektora jednostki systemu oświaty oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 14. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, oraz wzór formularza rozliczenia i listy, o których mowa odpowiednio w ust. 10 i 11."; 3) w § 11bb wyrazy "30 września" zastępuje się wyrazami "31 grudnia"; 4) w § 11bc wyrazy "W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach artystycznych" zastępuje się wyrazami "W okresie ograniczenia funkcjonowania szkół artystycznych"; 5) w § 13b: a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: "6) § 15-17 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1258, z 2018 r. poz. 1024 oraz z 2019 r. poz. 1675);

7) § 14-18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1674).", b) w ust. 5 uchyla się pkt 3 i 4, c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: "9. Do dnia 28 lutego 2021 r. do słuchaczy szkół policealnych nie stosuje się przepisów art. 44z ust. 1 pkt 2 oraz art. 44za ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.".