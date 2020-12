§ 4.

1. W przypadkach, o których mowa w:

1) art. 91 ust. 5 ustawy - treść wezwania może zawierać zastrzeżenie, że ogłoszenie wezwania następuje pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie lub inny właściwy organ stanowiący spółki, na której sprzedaż akcji wezwanie zostało ogłoszone, uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 3 ustawy;

2) art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy - treść wezwania może zawierać zastrzeżenie, że ogłoszenie wezwania następuje pod warunkiem:

a) podjęcia przez walne zgromadzenie lub radę nadzorczą spółki, której akcje są objęte wezwaniem, uchwały w określonej sprawie,

b) zakończenia z określonym skutkiem innego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej co spółka, której akcje są objęte wezwaniem, ogłoszonego na terytorium państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przez wzywającego lub spółkę należącą do tej samej co wzywający grupy kapitałowej,

c) zawarcia przez spółkę, na której akcje wezwanie jest ogłaszane, umowy określonej w treści warunku, w tym umowy organizacyjnej.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy, treść wezwania może zawierać zastrzeżenie, określające minimalną liczbę akcji objętą zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się do nabycia tych akcji, pod warunkiem że taka minimalna liczba akcji objęta zapisami określona w wezwaniu wraz z liczbą akcji posiadanych przez wzywającego nie będzie stanowić więcej niż 66% ogólnej liczby głosów.

3. Wzywający jest obowiązany przekazać niezwłocznie agencji informacyjnej informację o ziszczeniu lub nieziszczeniu się warunku, w terminie określonym w treści wezwania, lub o podjęciu przez wzywającego decyzji o nabywaniu akcji w wezwaniu pomimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku.

4. Informację, o której mowa w ust. 3, wzywający jest obowiązany również ogłosić w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2, nie później niż w terminie 2 dni roboczych po dniu, do którego, zgodnie z treścią wezwania, warunek powinien się ziścić.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do otrzymania zamieszczonego w treści wezwania zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, wyrażeniu zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub decyzji właściwego organu o udzieleniu albo nieudzieleniu zgody na nabycie akcji, lub decyzji o udzieleniu albo nieudzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców.