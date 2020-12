Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 10 czerwca 2020 r. zatwierdziła przyjęte w Londynie dnia 17 maja 2019 r. Poprawki do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r.1), oraz przyjęte w Londynie w dniach 13 kwietnia 2018 r., 26 października 2018 r. i 17 maja 2019 r. Poprawki do załącznika do Protokołu z dnia 26 września 1997 r. uzupełniającego Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, sporządzoną w Londynie dnia 2 listopada 1973 r.2)

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. g ppkt ii Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., poprawki do załączników weszły lub wejdą w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, w następujących datach:

1) poprawka przyjęta dnia 13 kwietnia 2018 r. do załącznika VI - dnia 1 września 2019 r.;

2) poprawka przyjęta dnia 26 października 2018 r. do załącznika VI - dnia 1 marca 2020 r.;

3) poprawki przyjęte dnia 17 maja 2019 r. do załączników I, II oraz V - dnia 1 października 2020 r.;

4) poprawka przyjęta dnia 17 maja 2019 r. do załącznika VI - dnia 1 października 2020 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami załączników, których dotyczą poprawki, są:



Republika Albanii - załączniki I, II, V

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna - załączniki I, II, V



Republika Angoli - załączniki I, II, V

Antigua i Barbuda - załączniki I, II, V, VI

Królestwo Arabii Saudyjskiej - załączniki I, II, V, VI

Republika Argentyńska - załączniki I, II, V

Związek Australijski - załączniki I, II, V, VI

Republika Austrii - załączniki I, II, V



Republika Azerbejdżanu - załączniki I, II, V, VI



Wspólnota Bahamów - załączniki I, II, V, VI



Królestwo Bahrajnu - załączniki I, II, V

Ludowa Republika Bangladeszu - załączniki I, II, V, VI



Barbados - załączniki I, II, V, VI

Królestwo Belgii - załączniki I, II, V, VI



Belize - załączniki I, II, V, VI

Republika Beninu - załączniki I, II, V, VI



Republika Białorusi - załączniki I, II, V

Wielonarodowe Państwo Boliwia - załączniki I, II, V



Federacyjna Republika Brazylii - załączniki I, II, V, VI



Państwo Brunei Darussalam - załączniki I, II



Republika Bułgarii - załączniki I, II, V, VI

Republika Chile - załączniki I, II, V, VI

Chińska Republika Ludowa3) - załączniki I, II, V, VI



Republika Chorwacji - załączniki I, II, V, VI



Republika Cypryjska - załączniki I, II, V, VI



Czarnogóra - załączniki I, II, V, VI

Republika Czeska - załączniki I, II, V, VI



Królestwo Danii4) - załączniki I, II, V, VI



Wspólnota Dominiki - załączniki I, II, V



Republika Dominikańska - załączniki I, II, V



Republika Dżibuti - załączniki I, II, V



Arabska Republika Egiptu - załączniki I, II, V



Republika Ekwadoru - załączniki I, II, V



Republika Estońska - załączniki I, II, V, VI



Republika Fidżi - załączniki I, II, V

Republika Filipin - załączniki I, II, V, VI

Republika Finlandii - załączniki I, II, V, VI

Republika Francuska - załączniki I, II, V, VI



Republika Gabońska - załączniki I, II, V, VI



Republika Gambii - załączniki I, II, V



Republika Ghany - załączniki I, II, V, VI



Republika Grecka - załączniki I, II, V, VI



Grenada - załączniki I, II

Gruzja - załączniki I, II, V

Kooperacyjna Republika Gujany - załączniki I, II, V, VI



Republika Gwatemali - załączniki I, II, V, VI

Republika Gwinei - załączniki I, II, V



Republika Gwinei Bissau - załączniki I, II, V

Republika Gwinei Równikowej - załączniki I, II, V



Królestwo Hiszpanii - załączniki I, II, V, VI



Republika Hondurasu - załączniki I, II, V, VI



Republika Indii - załączniki I, II, V, VI

Republika Indonezji - załączniki I, II, V, VI



Republika Iraku - załączniki I, II, V

Islamska Republika Iranu - załączniki I, II, V, VI



Irlandia - załączniki I, II, V, VI

Republika Islandii - załączniki I, II, V, VI



Państwo Izrael - załączniki I, II, V



Jamajka - załączniki I, II, V, VI

Japonia - załączniki I, II, V, VI

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie - załączniki I, II, V, VI



Królestwo Kambodży - załączniki I, II, V

Republika Kamerunu - załączniki I, II, V



Kanada - załączniki I, II, V, VI

Państwo Katar - załączniki I, II, V



Republika Kazachstanu - załączniki I, II, V



Republika Kenii - załączniki I, II, V, VI

Republika Kiribati - załączniki I, II, V, VI

Republika Kolumbii - załączniki I, II, V

Związek Komorów - załączniki I, II, V



Republika Konga - załączniki I, II, V, VI



Republika Korei - załączniki I, II, V, VI

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna - załączniki I, II, V



Republika Kuby - załączniki I, II, V

Państwo Kuwejt - załączniki I, II, V, VI



Republika Libańska - załączniki I, II, V



Republika Liberii - załączniki I, II, V, VI



Państwo Libia - załączniki I, II, V



Republika Litewska - załączniki I, II, V, VI

Wielkie Księstwo Luksemburga - załączniki I, II, V, VI



Republika Łotewska - załączniki I, II, V, VI

Republika Madagaskaru - załączniki I, II, V, VI



Republika Malawi - załączniki I, II, V



Republika Malediwów - załączniki I, II, V



Malezja - Załączniki I, II, V, VI

Republika Malty - załączniki I, II, V, VI



Królestwo Marokańskie - załączniki I, II, V, VI

Islamska Republika Mauretańska - załączniki I, II, V



Republika Mauritiusu - załączniki I, II, V, VI



Meksykańskie Stany Zjednoczone - załączniki I, II, V



Republika Związku Mjanmy - załączniki I, II, V



Republika Mołdawii - załączniki I, II, V

Księstwo Monako - załączniki I, II, V, VI



Mongolia - załączniki I, II, V, VI



Republika Mozambiku - załączniki I, II, V



Republika Namibii - załączniki I, II, V

Królestwo Niderlandów - załączniki I, II, V, VI



Republika Federalna Niemiec - załączniki I, II, V, VI



Federalna Republika Nigerii - załączniki I, II, V, VI

Republika Nikaragui - załączniki I, II, V

Niue - załączniki I, II, V, VI

Królestwo Norwegii - załączniki I, II, V, VI



Nowa Zelandia - załączniki I, II, V

Sułtanat Omanu - załączniki I, II, V

Islamska Republika Pakistanu - załączniki I, II, V



Republika Palau - załączniki I, II, V, VI



Republika Panamy - załączniki I, II, V, VI

Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei - załączniki I, II, V



Republika Peru - załączniki I, II, V, VI

Rzeczpospolita Polska - załączniki I, II, V, VI



Republika Portugalska - załączniki I, II, V, VI



Republika Południowej Afryki - załączniki I, II, V, VI



Federacja Rosyjska - załączniki I, II, V, VI

Rumunia - załączniki I, II, V, VI

Federacja Saint Kitts i Nevis - załączniki I, II, V, VI



Saint Lucia - załączniki I, II, V, VI

Saint Vincent i Grenadyny - załączniki I, II, V, VI



Republika Salwadoru - załączniki I, II, V



Niezależne Państwo Samoa - załączniki I, II, V, VI



Republika Senegalu - załączniki I, II, V

Republika Serbii - załączniki I, II, V, VI



Republika Seszeli - załączniki I, II, V, VI



Republika Sierra Leone - załączniki I, II, V, VI



Republika Singapuru - załączniki I, II, V, VI



Republika Słowacka - załączniki I, II, V, VI



Republika Słowenii - załączniki I, II, V, VI

Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki - załączniki I, II, V



Stany Zjednoczone Ameryki - załączniki I, II, V, VI

Republika Sudanu - załączniki I, II, V



Republika Surinamu - załączniki I, II, V

Syryjska Republika Arabska - załączniki I, II, V, VI

Konfederacja Szwajcarska - załączniki I, II, V, VI

Królestwo Szwecji - załączniki I, II, V, VI

Królestwo Tajlandii - załączniki I, II

Zjednoczona Republika Tanzanii - załączniki I, II, V



Republika Togijska - załączniki I, II, V

Królestwo Tonga - załączniki I, II, V, VI

Republika Trynidadu i Tobago - załączniki I, II, V, VI



Republika Tunezyjska - załączniki I, II, V, VI



Republika Turcji - załączniki I, II, V, VI



Turkmenistan - załączniki I, II, V, VI

Tuvalu - załączniki I, II, V, VI



Republika Ugandy - załączniki I, II



Ukraina - załączniki I, II, V, VI

Wschodnia Republika Urugwaju - załączniki I, II, V, VI



Republika Vanuatu - załączniki I, II, V, VI



Boliwariańska Republika Wenezueli - załączniki I, II, V



Węgry - załączniki I, II, V

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - załączniki I, II, V, VI



Socjalistyczna Republika Wietnamu - załączniki I, II, V, VI

Republika Włoska - załączniki I, II, V, VI

Republika Wybrzeża Kości Słoniowej - załączniki I, II, V



Wyspy Cooka - załączniki I, II, VI

Republika Wysp Marshalla - załączniki I, II, V, VI



Wyspy Salomona - załączniki I, II, V

Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej - załączniki I, II, V



Republika Zielonego Przylądka - załączniki I, II, V

Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich - załączniki I, II, V, VI