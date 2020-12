§ 2.

Na podstawie stwierdzenia, w strefie zewnętrznej lub u osób pochodzących ze strefy zewnętrznej, wartości operacyjnych poziomów interwencyjnych określonych w pkt 1-4 mogą być wprowadzone w strefie zewnętrznej następujące natychmiastowe działania interwencyjne:

1) ewakuacja - w przypadku stwierdzenia mocy dawki promieniowania jonizującego, mierzonej na wysokości 1 m od powierzchni gruntu, wyższej od 1000 µSv/h;

2) czasowe przesiedlenie ludności - w przypadku chociażby jednorazowego zarejestrowania mocy dawki promieniowania jonizującego, mierzonej na wysokości 1 m od powierzchni gruntu, wyższej od:

a) 100 µSv/h w okresie do 10 dni od wyłączenia reaktora jądrowego w przypadku działalności zakwalifikowanej do I lub II kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej "ustawą", polegającej na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji tego reaktora,

b) 25 µSv/h po upływie 10 dni po wyłączeniu reaktora jądrowego w przypadku działalności zakwalifikowanej do I lub II kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy, polegającej na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji tego reaktora,

c) 25 µSv/h przy uwolnieniu substancji promieniotwórczych w przypadku działalności zakwalifikowanej do I lub II kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy, innej niż działalność polegająca na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji reaktora jądrowego;

3) podanie preparatów ze stabilnym jodem w sytuacji wystąpienia skażeń promieniotwórczymi izotopami jodu - w przypadku:

a) stwierdzenia mocy dawki promieniowania jonizującego, mierzonej na wysokości 1 m od powierzchni gruntu, wyższej od 1000 µSv/h lub

b) stwierdzenia mocy dawki promieniowania jonizującego, mierzonej w dowolnym punkcie na ciele człowieka w odległości 10 cm od powierzchni skóry, wynoszącej co najmniej 1 µSv/h bez uwzględnienia poziomu tła promieniowania jonizującego, mierzonego na wysokości 1 m od powierzchni gruntu, jeżeli poziom tego tła nie przekracza 0,5 µSv/h, lub

c) gdy w czasie do 6 dni od wchłonięcia jodu promieniotwórczego, przy poziomie tła promieniowania jonizującego, mierzonym na wysokości 1 m od powierzchni gruntu, nieprzekraczającym 0,2 µSv/h, przynajmniej raz zarejestrowano moc dawki promieniowania jonizującego przy powierzchni skóry człowieka na wysokości tarczycy wyższą od poziomu tła co najmniej o:

- 0,5 µSv/h w przypadku dzieci do ukończenia 7. roku życia,

- 2 µSv/h w przypadku pozostałych osób;

4) zakaz spożywania skażonej żywności i skażonej wody oraz żywienia zwierząt skażonymi środkami żywieniowymi i pojenia skażoną wodą oraz wypasu zwierząt na skażonym terenie - w przypadku stwierdzenia mocy dawki promieniowania jonizującego, mierzonej na wysokości 1 m od powierzchni gruntu, wynoszącej co najmniej 1 µSv/h bez uwzględnienia poziomu tła promieniowania jonizującego.