§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2525, z 2019 r. poz. 2002 oraz z 2020 r. poz. 985, 1852 i 2381) w § 44a:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatnikowi, który do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wirusem SARS-CoV-2 na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112), zniszczy piwo z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, zwrócone temu podatnikowi, przysługuje zwolnienie poprzez obniżenie kwoty akcyzy, do której zapłaty jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego i zniszczonego piwa.";

2) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Obniżenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik może dokonać w terminie do końca 6. miesiąca następującego po miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wirusem SARS-CoV-2, w przypadku całkowitego zniszczenia piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, dokonanego:".