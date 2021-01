Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 9 grudnia 2020 r. (poz. 32)

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) opłacie elektronicznej – należy przez to rozumieć opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

2) klasie – należy przez to rozumieć klasę drogi, w tym jej odcinka, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 oraz z 2019 r. poz. 1643).

§ 2. Opłatę elektroniczną pobiera się na drogach krajowych lub ich odcinkach klasy:

1) A i S określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) GP i G określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Wysokość stawek opłaty elektronicznej za przejazd kilometra drogi krajowej lub jej odcinka klasy:

1) A i S ustala się w wysokości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) GP i G ustala się w wysokości określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. Początkiem albo końcem drogi krajowej lub jej odcinka, na którym pobiera się opłatę elektroniczną, jest:

1) punkt przecięcia osi dróg w węźle lub skrzyżowaniu albo

2) punkt przecięcia osi drogi z granicą miasta na prawach powiatu lub granicą państwową, albo

3) miejsce połączenia dróg o różnych numerach lub różnych klas.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 22 marca 2011 r.

Załącznik nr 1

DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY A I S, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

1) autostrada A1 na odcinkach:

a) węzeł Toruń Południe – węzeł Piotrków Trybunalski Południe,

b) węzeł Pyrzowice – Gorzyczki (granica państwowa);

2) autostrada A2 na odcinkach:

a) Modła (skrzyżowanie z drogą gminną nr 48203P) – węzeł Konotopa,

b) Choszczówka Dębska (skrzyżowanie z drogą gminną nr 220207W) – węzeł Kałuszyn;

3) autostrada A4 na odcinkach:

a) Zgorzelec (granica państwowa) – węzeł Murckowska,

b) węzeł Balice I – węzeł Korczowa;

4) autostrada A6 na odcinku Kołbaskowo (granica państwowa) – węzeł Szczecin Dąbie;

5) autostrada A8 na odcinku węzeł Wrocław Południe – węzeł Wrocław Psie Pole;

6) autostrada A18 na odcinku węzeł Golnice – węzeł Krzyżowa;

7) droga ekspresowa S1 na odcinkach:

a) węzeł Pyrzowice – węzeł Podwarpie,

b) węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria – Tychy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 86),

c) węzeł Bielsko-Biała Komorowice – węzeł Żywiec Browar;

8) droga ekspresowa S2 na odcinku węzeł Konotopa – węzeł Puławska;

9) droga ekspresowa S3 na odcinkach:

a) węzeł Miękowo – węzeł Szczecin Dąbie,

b) węzeł Klucz – węzeł Skwierzyna Południe,

c) węzeł Międzyrzecz Południe – węzeł Nowa Sól Zachód;

10) droga ekspresowa S5 na odcinkach:

a) węzeł Bydgoszcz Południe – węzeł Bydgoszcz Błonie,

b) węzeł Gniezno Południe – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2440P,

c) węzeł Rydzyna – węzeł Korzeńsko;

11) droga ekspresowa S6 na odcinkach:

a) węzeł Nowogard Zachód – węzeł Nowogard Wschód,

b) Gdynia (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 468) – połączenie z autostradą A1;

12) droga ekspresowa S7 na odcinkach:

a) węzeł Gdańsk Południe – węzeł Żuławy Zachód,

b)1) węzeł Elbląg Zachód – węzeł Miłomłyn Południe,

c) węzeł Olsztynek Zachód – węzeł Rączki,

d) obwodnicy Płońska: węzeł Ciechanów – węzeł Siedlin,

e) Zakroczym (połączenie z drogą krajową nr 7) – Czosnów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2405W),

f) węzeł Głuchów – Kępiny (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1133W),

g) Skarżysko-Kamienna (połączenie z drogą krajową nr 7) – węzeł Kielce Południe,

h) węzeł Jędrzejów Północ – Jędrzejów (skrzyżowanie z drogą krajową nr 78),

i) Kraków Przewóz (połączenie z drogą krajową nr 7) – węzeł Kraków Bieżanów,

j) Myślenice (połączenie z drogą krajową nr 7) – Lubień (połączenie z drogą krajową nr 7);

13) droga ekspresowa S8 na odcinkach:

a) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1971D – węzeł Wrocław Południe,

b) węzeł Wrocław Psie Pole – węzeł Łódź Południe,

c) węzeł Piotrków Trybunalski Zachód – węzeł Radziejowice,

d) węzeł Paszków – węzeł Opacz,

e) węzeł Konotopa – węzeł Marki,

f) Radzymin (skrzyżowanie z drogą gminną nr 430731W) – węzeł Wyszków Północ,

g) obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej: węzeł Brok – Podborze (połączenie z drogą krajową nr 8),

h) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2000B – węzeł Mężenin,

i) Jeżewo (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 671) – Choroszcz (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2287B);

14) droga ekspresowa S10 na odcinkach:

a) obwodnicy Stargardu: węzeł Stargard Zachód – węzeł Stargard Wschód,

b) węzeł Toruń Zachód – węzeł Toruń Południe;

15) droga ekspresowa S11 na odcinkach:

a) węzeł Poznań Północ – węzeł Poznań Zachód,

b) węzeł Poznań Krzesiny – węzeł Kórnik Południe;

16) droga ekspresowa S12 na odcinku węzeł Kurów Zachód – węzeł Piaski Wschód;

17) droga ekspresowa S14 na odcinku węzeł Pabianice Północ – węzeł Róża;

17a) droga ekspresowa S17 na odcinku Michałówka (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1319W) – węzeł Garwolin Południe;

18) droga ekspresowa S19 na odcinkach:

a) węzeł Lublin Sławinek – węzeł Lublin Węglin,

b) Stobierna (połączenie z drogą krajową nr 19) – węzeł Rzeszów Wschód,

c) węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza;

19) droga ekspresowa S22 na odcinku węzeł Elbląg Wschód – Grzechotki (połączenie z drogą krajową nr 22);

19a) droga ekspresowa S52 na odcinkach:

a) Cieszyn-Boguszowice (połączenie z drogą krajową nr 52) – węzeł Bielsko-Biała Komorowice,

b) węzeł Balice I – węzeł Modlniczka;

20) droga ekspresowa S61 na odcinku węzeł Raczki – węzeł Suwałki Południe;

21) (uchylony);

21a) droga ekspresowa S74 na odcinku węzeł Kielce Bocianek – Cedzyna (połączenie z drogą krajową nr 74);

22) droga ekspresowa S79 na odcinku węzeł Warszawa Lotnisko – węzeł Marynarska.

Załącznik nr 2

DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY GP I G, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

1) (uchylony);

2) droga krajowa nr 6 na odcinku Gościcino (skrzyżowanie z drogą gminną nr 129052G) – granica m. Gdynia;

3) droga krajowa nr 7 na odcinkach:

a) (uchylona),2)

b) węzeł Siedlin – Zakroczym (połączenie z drogą ekspresową S7),

c) Czosnów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2405W) – granica m. Warszawa,

d) Sękocin Nowy (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 621) – węzeł Głuchów,

e) (uchylona),

f) granica m. Kraków – Myślenice (połączenie z drogą ekspresową S7);

4) droga krajowa nr 10 na odcinku granica m. Szczecin – węzeł Stargard Zachód;

5) droga krajowa nr 18 na odcinku Olszyna (granica państwowa) – węzeł Golnice;

5a) droga krajowa nr 24 na odcinku Pniewy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) – węzeł Skwierzyna Południe;

6) droga krajowa nr 44 na odcinku Mikołów, ul. Gliwicka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 81) – Mikołów, ul. Beskidzka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 81);

6a) droga krajowa nr 50 na odcinkach:

a) Kuznocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) – Guzów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3835W),

b) Chudolipie (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 876) – Dębówka (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 683),

c) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2709W – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4201W,

d) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4202W – węzeł Brok;

7) droga krajowa nr 60 na odcinku Dudki (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) – Kutno (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92 i drogą wojewódzką nr 702);

8) droga krajowa nr 77 na odcinkach:

a) Jarosław (skrzyżowanie z drogą krajową nr 94) – Tuczempy (skrzyżowanie z drogą gminną nr 11525R),

b) Radymno Skołoszów (skrzyżowanie z drogą krajową nr 94) – granica m. Przemyśl;

9) droga krajowa nr 79 na odcinku granica m. Jaworzno – węzeł Modlniczka;

10) droga krajowa nr 81 na odcinkach:

a) granica m. Katowice – Mikołów, ul. Beskidzka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 44),

b) Mikołów, ul. Gliwicka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 44) – granica m. Żory,

c) granica m. Żory – węzeł Skoczów;

11) droga krajowa nr 90 na odcinku Jeleń (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91) – Baldram (skrzyżowanie z drogą krajową nr 55);

12) droga krajowa nr 91 na odcinkach:

a) Rusocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 6) – węzeł Nowe Marzy,

b) Świecie (skrzyżowanie z drogą ekspresową S5) – Łysomice (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 552),

c) Bardzinek (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) – Kajew (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92);

13) droga krajowa nr 92 na odcinkach:

a) Boczów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1258F) – Poźrzadło (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1225F),

b) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1238F – Myszęcin (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1211F),

c) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1217F – granica m. Poznań,

d) granica m. Poznań – Września (skrzyżowanie z drogą gminną nr 411551P),

e) Września (skrzyżowanie z drogą krajową nr 15) – granica m. Konin,

f) granica m. Konin – Bardzinek (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91),

g) Kajew (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91) – Dudki (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60),

h) Kutno (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60 i drogą wojewódzką nr 702) – Kuznocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50),

i) Sochaczew (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50) – granica m. Warszawa;

14) droga krajowa nr 94 na odcinkach:

a) granica m. Dąbrowa Górnicza – węzeł Modlniczka,

b) granica m. Rzeszów – Jarosław (skrzyżowanie z drogą krajową nr 77).

Załącznik nr 3

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ELEKTRONICZNEJ DLA DRÓG KRAJOWYCH KLASY A I S LUB ICH ODCINKÓW, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

Kategoria pojazdu Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej

(w zł) Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin1) max EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5 1 2 3 4 5 Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t 0,40 0,35 0,28 0,20 Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) co najmniej 12 t 0,53 0,46 0,37 0,27 Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej 0,40 0,35 0,28 0,20

1) Zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L 76 z 06.04.1970, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 64, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. UE L 187 z 20.07.1999, str. 42, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 372, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/55/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów ciężkich i silników do nich w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (Euro IV i V) (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 715/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1, z późn. zm.).

2) Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).

Załącznik nr 4

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ELEKTRONICZNEJ DLA DRÓG KRAJOWYCH KLASY GP I G LUB ICH ODCINKÓW, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

Kategoria pojazdu Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej

(w zł) Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin1) max EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5 1 2 3 4 5 Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t 0,32 0,28 0,22 0,16 Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) co najmniej 12 t 0,42 0,37 0,29 0,21 Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej 0,32 0,28 0,22 0,16

1) Zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L 76 z 06.04.1970, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 64, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. UE L 187 z 20.07.1999, str. 42, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 372, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/55/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów ciężkich i silników do nich w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (Euro IV i V) (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 715/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1, z późn. zm.).

2) Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 2071), które weszło w życie z dniem 31 października 2018 r.

2) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.