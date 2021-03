§ 5.

1. Egzamin pisemny składa się:

1) ze sprawdzianu wiedzy, mającego na celu sprawdzenie teoretycznej wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz prawa cywilnego;

2) z pracy pisemnej, mającej na celu sprawdzenie praktycznej wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz prawa cywilnego.

2. Przerwa między częściami egzaminu pisemnego nie może trwać dłużej niż 30 minut.

3. Egzamin pisemny jest przeprowadzany w oparciu o zestaw materiałów do sprawdzianu wiedzy oraz zestaw materiałów do pracy pisemnej. Zestawy wybiera komisja spośród propozycji czterech zestawów materiałów służących do przeprowadzenia każdej z części egzaminu pisemnego, zawierających pytania testowe do sprawdzianu wiedzy i zadanie do pracy pisemnej oraz arkusze odpowiedzi i klucze ich oceny, przygotowane z uwzględnieniem zakresu zagadnień do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Wybrane zestawy są:

1) powielane w liczbie odpowiadającej liczbie kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym i umieszczane w zamkniętych opakowaniach opatrzonych pieczęcią Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem";

2) przechowywane i zabezpieczone w siedzibie Urzędu w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie;

3) dostarczane w zamkniętych opakowaniach opatrzonych pieczęcią Urzędu na salę egzaminacyjną przez przewodniczącego komisji i wskazanego przez niego członka komisji, najwcześniej na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego.