§ 1.

1. W okresie do dnia 30 września 2021 r. zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i w ramach innych form kształcenia w uczelniach artystycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.

2. Uczelnie artystyczne mogą prowadzić w ich siedzibach lub filiach:

1) zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

2) zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

3. Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje rektor uczelni artystycznej i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury uczelni artystycznej zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział.