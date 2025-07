§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027” (Dz. U. poz. 1106 oraz z 2024 r. poz. 868) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

5) przedsiębiorcy znajdującym się w okresowych trudnościach - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, w tym mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, który w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracił sprawność prowadzenia działalności gospodarczej lub w którego opinii ryzyko spowolnienia jego rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „Pomoc finansowa” dodaje się wyrazy „w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego”,

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) usługi doradcze lub szkoleniowe skierowane do osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami;”,

b) w ust. 2 po wyrazie „przedsiębiorcom” dodaje się wyrazy „lub osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami”,

c) uchyla się ust. 3;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Przedsiębiorcom realizującym projekty, o których mowa w § 3 ust. 1, jest udzielana pomoc de minimis na pokrycie kosztów, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 7, § 15b ust. 1 pkt 6 i § 17 ust. 1 pkt 5, oraz naliczonych od nich kosztów pośrednich, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 6, § 15b ust. 1 pkt 5 i § 17 ust. 1 pkt 4, w przypadku gdy koszty te są objęte finansowaniem, o którym mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.2)).

2. Intensywność pomocy de minimis nie przekracza 100 % wszystkich kosztów, o których mowa w ust. 1.”;

4) po § 5 dodaje się § 5a i § 5b w brzmieniu:

„§ 5a. Pomoc finansowa może być udzielana w formie finansowania kosztów usług świadczonych na rzecz mentorów i świadczonych przez mentorów.

§ 5b. Pomoc finansowa, o której mowa w § 5a, stanowi dla przedsiębiorców pomoc de minimis.”;

5) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

„Pomoc finansowa na realizację projektów obejmujących usługi doradcze lub szkoleniowe skierowane do przedsiębiorców”;

6) w § 9:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w celu zwiększenia potencjału podmiotów wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o PARP, w tym w obszarze włączania kwalifikacji wolnorynkowych lub kwalifikacji sektorowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 1606), uzyskania uprawnień do certyfikowania lub upoważnień do przeprowadzania walidacji;”,

b) uchyla się ust. 2;

7) w § 10 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) dotyczące opisania i włączenia kwalifikacji wolnorynkowych lub kwalifikacji sektorowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, oraz uzyskania uprawnień do certyfikowania lub upoważnień do przeprowadzania walidacji.”;

8) uchyla się § 15;

9) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

„Rozdział 2a



Pomoc finansowa na realizację projektów obejmujących usługi doradcze lub szkoleniowe skierowane do osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami

§ 15a. 1. Pomoc finansowa na realizację projektów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a, może być udzielana w celu wspierania rozwoju kwalifikacji i kompetencji osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.

2. Pomoc finansowa na realizację projektów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a, może być udzielana podmiotom, o których mowa w art. 6b ust. 1 pkt 1-3 i 6-9 ustawy o PARP, z wyłączeniem pracowników przedsiębiorców.

§ 15b. 1. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy finansowej na realizację projektów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a, zalicza się koszty:

1) rekrutacji potencjalnych uczestników usług doradczych lub szkoleniowych;

2) usług doradczych lub szkoleniowych, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) pozostałe bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, o których mowa w pkt 2;

4) pozostałe bezpośrednio związane z udziałem osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami w projektach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a, w szczególności koszty podróży i zakwaterowania oraz rekompensatę utraconych dochodów;

5) pośrednie;

6) zakupu lub amortyzacji środków trwałych, zakupu lub amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, zakupu infrastruktury oraz dostosowania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

2. Do kosztów kwalifikowalnych na usługi szkoleniowe świadczone przez podmiot realizujący projekt obejmujący te usługi zalicza się koszty, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. a-c rozporządzenia nr 651/2014.

3. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów poniesionych przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.

§ 15c. Usługi doradcze lub szkoleniowe mogą być świadczone przez:

1) podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o PARP;

2) inne podmioty wybrane zgodnie z zasadami określonymi w art. 6c ustawy o PARP;

3) podmiot realizujący projekt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a.”;

10) w § 17 uchyla się ust. 2;

11) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

„Rozdział 3a

Pomoc finansowa w formie finansowania kosztów usług świadczonych na rzecz mentorów i świadczonych przez mentorów

§ 17a. 1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług szkoleniowych mających na celu przygotowanie do roli mentora mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy znajdującego się w okresowych trudnościach.

2. Usługi szkoleniowe są świadczone przedsiębiorcy bezpłatnie przez usługodawcę wybranego przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

3. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, zalicza się koszty usług szkoleniowych.

4. Wartość pomocy de minimis dla przedsiębiorcy stanowi koszt usług szkoleniowych.

§ 17b. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w okresowych trudnościach pomocy finansowej w formie finansowania kosztu usługi mentoringu.

2. Przez usługę mentoringu rozumie się usługę o charakterze doradczym, której celem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem mentora z mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą znajdującym się w okresowych trudnościach, co ma zapewnić wsparcie i rozwój kompetencji tego przedsiębiorcy.

3. Usługa mentoringu jest świadczona mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w okresowych trudnościach bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej przez przedsiębiorcę, który był uczestnikiem usług szkoleniowych, o których mowa w § 17a ust. 1.

4. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, zalicza się koszt usługi mentoringu.

5. Wartość pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy znajdującego się w okresowych trudnościach stanowi koszt usługi mentoringu.”;

12) w § 18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Agencja może określić w regulaminie wyboru projektów, o którym mowa w art. 51 ustawy wdrożeniowej, wysokość wkładu własnego osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a, stanowiącego dopełnienie do 100 % kosztów usługi doradczej lub szkoleniowej. W takim przypadku wkład własny wnoszony jest w postaci opłaty; przepis § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

13) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„§ 18a. Agencja udziela pomocy finansowej, o której mowa w § 17a i § 17b, za pośrednictwem usługodawców wybranych w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Pomoc ta jest udzielana w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewniający równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie udzielania tej pomocy, w szczególności przez zamieszczenie ogłoszenia o możliwości korzystania z pomocy na stronie internetowej Agencji.”;

14) w § 19 skreśla się wyrazy „(Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.)”.