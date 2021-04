§ 2.

Na obszarze kolejowym zabrania się ponadto:

1) osobom nieuprawnionym:

a) wstępu na torowiska, nasypy, wiadukty, mosty i rampy oraz przebywania na nich, wstępu do wykopów i tuneli kolejowych oraz przebywania w nich,

b) przechodzenia pod pojazdami kolejowymi, po pojazdach kolejowych lub między pojazdami kolejowymi,

c) przechodzenia i przejeżdżania przez tory kolejowe w miejscach do tego niewyznaczonych;

2) tarasowania toru kolejowego, torowiska, drogi ewakuacyjnej, drogi dojścia do peronu oraz przejścia;

3) obrzucania kamieniami lub innymi przedmiotami pojazdów kolejowych oraz ustawiania przeszkód na torze kolejowym;

4) pozostawiania na przejeździe kolejowo-drogowym, przejściu i torze kolejowym zwierzęcia, pojazdu lub innego przedmiotu;

5) przechodzenia i przejeżdżania przez przejazd kolejowo-drogowy lub przejście oraz przepędzania przez nie zwierząt, w przypadku gdy:

a) zbliża się pojazd kolejowy, a przejazd kolejowo-drogowy lub przejście nie są zabezpieczone urządzeniami, o których mowa w lit. b i c,

b) zapory są zamknięte, zamykanie ich zostało rozpoczęte lub otwarcie ich nie zostało zakończone,

c) sygnalizacja świetlna lub akustyczna zapowiada zbliżanie się pojazdu kolejowego,

d) pracownik zarządcy infrastruktury lub przewoźnika kolejowego daje sygnał do zatrzymania;

6) wprowadzania na perony, do holi, poczekalni, przejść podziemnych, tuneli kolejowych i przejść między peronami, na drogi dojścia do peronów, kładki oraz w pobliżu torów kolejowych motorowerów, motocykli lub innych pojazdów nieprzeznaczonych do przewozu koleją, z wyjątkiem rowerów, hulajnóg i innych pojazdów napędzanych siłą mięśni, wózków dziecięcych oraz wózków, pojazdów i urządzeń służących do poruszania się osobom niepełnosprawnym lub osobom o ograniczonej możliwości poruszania się;

7) jazdy rowerem, motorowerem, motocyklem, innym pojazdem jedno- lub wielośladowym, w tym z napędem elektrycznym, oraz poruszania się na wrotkach, rolkach, deskorolce i hulajnodze po peronie, drodze dojścia do peronu, w holu, poczekalni, tunelu kolejowym, przejściu podziemnym, na kładce, w przejściu między peronami oraz w pobliżu toru kolejowego w odległości mniejszej niż 3 metry od skrajnej szyny, z wyjątkiem przypadku, gdy zarządca infrastruktury, zarządzający obiektem infrastruktury usługowej, podmiot zarządzający dworcem kolejowym lub przewoźnik kolejowy wydał na to zgodę; przepisu nie stosuje się do wózków, pojazdów i urządzeń służących do poruszania się osobom niepełnosprawnym lub osobom o ograniczonej możliwości poruszania się;

8) samowolnego zajmowania placów oraz samowolnego składowania lub wyładowywania na nich przesyłek i innych przedmiotów;

9) zwoływania i urządzania zgromadzenia bez zgody zarządcy infrastruktury, zarządzającego obiektem infrastruktury usługowej, podmiotu zarządzającego dworcem kolejowym lub przewoźnika kolejowego;

10) umieszczania na elementach infrastruktury kolejowej i w pojazdach kolejowych przedmiotu zakłócającego ich funkcjonowanie lub zagrażającego bezpieczeństwu ruchu kolejowego;

11) zakłócania działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń radiołączności, wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia tego ruchu, w tym emisji przez osoby nieuprawnione sygnałów alarmowych systemu Radio-Stop powodujących zatrzymanie ruchu kolejowego;

12) poruszania się samochodem lub innym pojazdem w obszarze kolejowym w miejscu nieprzeznaczonym do ruchu oraz parkowania pojazdów w miejscach nieprzeznaczonych do postoju pojazdów bez zgody właściwego zarządcy infrastruktury, zarządzającego obiektem infrastruktury usługowej lub podmiotu zarządzającego dworcem kolejowym, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów zarządcy infrastruktury, zarządzającego obiektem infrastruktury usługowej i podmiotu zarządzającego dworcem kolejowym;

13) dokonywania nieuprawnionych zmian stanu urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń elektrotrakcyjnych oraz elektrycznych urządzeń przytorowych lub ich elementów.