ULD - odsetek lokali mieszkalnych dla osób wychowujących dzieci w liczbie wszystkich lokali mieszkalnych, wyrażony w ułamku dziesiętnym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, nie mniej niż 50%.

Określona w umowie, o której mowa w art. 15a ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11), zwanej dalej "ustawą", planowana liczba lokali mieszkalnych, których pierwszymi najemcami lub osobami, którym przysługiwać będzie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, będą osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, w liczbie wszystkich lokali realizowanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wynosi co najmniej 50%

Adresowanie nowych mieszkań do osób wychowujących dzieci

ULS - odsetek lokali mieszkalnych dla osób starszych w liczbie wszystkich lokali mieszkalnych, wyrażony w ułamku dziesiętnym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, nie mniej niż 5%. Jeżeli liczba punktów jest większa od 10, przyjmuje się wartość 10 pkt.

Określona w umowie, o której mowa w art. 15a ust. 3 ustawy, planowana liczba lokali mieszkalnych, których pierwszymi najemcami lub osobami, którym przysługiwać będzie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, będą osoby starsze, w liczbie wszystkich lokali realizowanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wynosi co najmniej 5%

Adresowanie nowych mieszkań do osób starszych

b) orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku dzieci od 16. do 18. roku życia - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Umowa, o której mowa w art. 15a ust. 3 ustawy, przewiduje skierowanie przez gminę do lokali utworzonych w wyniku przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego co najmniej jednej rodziny z dzieckiem posiadającym:

a w przypadku dzieci od 16. do 18. roku życia - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

Adresowanie nowych mieszkań do rodzin z dzieckiem posiadającym:

w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i jest przedsięwzięciem możliwym do realizacji na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

W przypadku gdy liczba uzyskanych punktów jest ujemna, ocena jest pomijana w punktacji, mając wartość zero. Jeżeli liczba punktów jest większa od 10 przyjmuje się wartość 10 pkt.

Wartość wskaźnika liczby lokali mieszkalnych na terenie powiatu, w którym ma zostać lub jest realizowane przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane, sfinansowane ze środków preferencyjnych kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (w tym kredytów udzielonych na podstawie wniosków złożonych w BGK do końca 2009 r.), w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, według stanu na koniec poprzedniego roku wynosi od 0,00 do 5,00

Umowa, o której mowa w art. 15a ust. 3 ustawy, przewiduje skierowanie przez gminę do lokali utworzonych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego najemców zamieszkujących dotychczas w zasobie komunalnym, na poziomie co najmniej 5% wszystkich lokali utworzonych w ramach tego przedsięwzięcia

W przypadku gdy liczba uzyskanych punktów jest ujemna, ocena jest pomijana w punktacji, mając wartość zero.

UPN - odsetek partycypacji najemców lub odsetek wkładu mieszkaniowego w koszcie przedsięwzięcia, wyrażony w ułamku dziesiętnym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.