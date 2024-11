§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz. U. z 2021 r. poz. 766) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W 2025 r. prowadzi się dodatkowy nabór wniosków obejmujący wiosenną edycję i jesienną edycję, z tym że jesienna edycja trwa od dnia 1 do dnia 30 września.”,

b) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „§ 7” zastępuje się wyrazami „§ 7 ust. 1”,

c) w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „21 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 7, Bank wzywa kredytobiorcę do uzupełnienia wniosku, wskazując mu zakres uzupełnienia, oraz wyznacza termin na to uzupełnienie nie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia albo 31 października roku, w którym wniosek został złożony - odpowiednio w przypadku wniosków składanych w ramach wiosennej edycji albo jesiennej edycji każdego roku.”;

2) w § 5 w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „ , w terminie do dnia 31 maja albo 30 listopada roku, w którym został złożony wniosek, odpowiednio dla wniosków składanych w ramach wiosennej albo jesiennej edycji każdego roku. Informację o negatywnej ocenie wiarygodności kredytowej Bank przekazuje kredytobiorcy na piśmie wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia dokonania oceny”;

3) w § 6 w ust. 6 i 7 wyrazy „do dnia 15 czerwca oraz 15 grudnia” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 maja oraz 30 listopada”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. W terminie od dnia 1 do dnia 15 czerwca - w przypadku wniosków złożonych w ramach wiosennej edycji oraz od dnia 1 do dnia 15 grudnia - w przypadku wniosków złożonych w ramach jesiennej edycji Bank:

1) informuje kredytobiorców spełniających następujące warunki:

a) złożone przez nich wnioski zostały umieszczone na liście, o której mowa w § 6 ust. 3 lub 7, DU Pozycja XXX DPŚI.553.49.2024 (word) JS lamanie:

b) całkowita wartość finansowania zwrotnego wynikająca ze złożonych przez nich wniosków mieści się w limicie środków, o którym mowa w § 6 ust. 1

- o terminie złożenia wskazanych w § 4 ust. 4 dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji kredytowej;

2) zwraca kredytobiorcom z negatywną oceną wiarygodności kredytowej złożone przez nich wnioski wraz z uzasadnieniem tej oceny;

3) zwraca kredytobiorcom z pozytywną oceną wiarygodności kredytowej wnioski niemieszczące się w limicie środków, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Termin złożenia dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji kredytowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania przez kredytobiorcę informacji o tym terminie. Bank może przedłużyć ten termin na uzasadniony wniosek kredytobiorcy.

3. W przypadku niezłożenia przez kredytobiorcę dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji kredytowej w terminie, o którym mowa w ust. 2, Bank pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, o czym informuje kredytobiorcę.”;

5) w załączniku do rozporządzenia w tabeli:

a) w lp. 9:

- w kolumnie trzeciej wyrazy „25 %” zastępuje się wyrazami „15 %”,

- kolumna czwarta otrzymuje brzmienie:

„(0,15 - UPN) × 100 pkt, gdzie UPN - odsetek partycypacji najemców lub odsetek wkładu mieszkaniowego w koszcie przedsięwzięcia, wyrażony w ułamku dziesiętnym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty ujemne pomniejszają uzyskaną pozytywną punktację wniosku.”,

b) dodaje się lp. 12 i 13 w brzmieniu: