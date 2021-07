§ 10.

1. W przypadku emisji kilku serii akcji akcjonariusze dokonują wyboru rodzaju akcji każdej z wyemitowanych serii spośród następujących rodzajów: akcje zwykłe (seria A), akcje założycielskie (seria AZ), akcje uprzywilejowane co do głosu (seria AG), akcje uprzywilejowane co do dywidendy (seria AD), akcje nieme (seria AN).

2. Wskazana we wzorcu umowy liczba serii akcji wyemitowanych przez prostą spółkę akcyjną jest przykładowa, przy czym system teleinformatyczny uniemożliwia wybór więcej niż jednej serii każdego z rodzajów akcji.