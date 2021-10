§ 6.

1. Przed rozpoczęciem wizytacji przewodniczący zespołu oceniającego:

1) uzgadnia z osobą kierującą podmiotem albo z osobą przez nią upoważnioną harmonogram wizytacji;

2) może wezwać podmiot do udostępnienia w systemie wskazanych dokumentów dotyczących funkcjonowania szkoły doktorskiej, niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji, innych niż wymienione w § 4 ust. 2 pkt 1, wskazując termin ich udostępnienia nie krótszy niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W trakcie wizytacji osoba kierująca podmiotem albo osoba przez nią upoważniona:

1) udostępnia, na wezwanie przewodniczącego zespołu oceniającego, dokumenty dotyczące funkcjonowania szkoły doktorskiej inne niż wymienione w § 4 ust. 2 pkt 1 i udostępnione zgodnie z ust. 1 pkt 2, niezbędne do przeprowadzenia ewaluacji;

2) udziela, na wezwanie przewodniczącego zespołu oceniającego, informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przeprowadzanej ewaluacji;

3) umożliwia członkom zespołu oceniającego, na wezwanie przewodniczącego tego zespołu:

a) indywidualne albo grupowe spotkania z organami podmiotu, osobami odpowiedzialnymi za kształcenie w szkole doktorskiej, doktorantami i ich promotorami oraz promotorami pomocniczymi, a także osobami odpowiedzialnymi za obsługę administracyjną szkoły doktorskiej,

b) dostęp do pomieszczeń i do infrastruktury dydaktyczno-badawczej, wykorzystywanych do prowadzenia kształcenia w szkole doktorskiej;

4) zapewnia członkom zespołu oceniającego pomieszczenia i sprzęt niezbędne do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaną ewaluacją.

3. W przypadku czasowego:

1) ograniczenia kształcenia doktorantów, o którym mowa w art. 198a ustawy, wizytację można przeprowadzić z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę i rejestrację jej przebiegu;

2) zawieszenia kształcenia doktorantów, o którym mowa w art. 198a ustawy, wizytacji nie przeprowadza się w czasie tego zawieszenia albo wstrzymuje się ją na czas tego zawieszenia; przepis § 3 ust. 5 stosuje się odpowiednio.