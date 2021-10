Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności1) , sporządzonego w Strasburgu dnia 24 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 763) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 21 lipca 2015 r. ratyfikował wyżej wymieniony protokół.

Zgodnie z art. 7 protokołu wszedł on w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 1 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami protokołu są:



Republika Albanii

Księstwo Andory



Republika Armenii



Republika Austrii



Republika Azerbejdżanu

Królestwo Belgii

Bośnia i Hercegowina



Republika Bułgarii



Republika Chorwacji



Republika Cypryjska



Czarnogóra



Republika Czeska



Królestwo Danii2)



Republika Estońska



Republika Finlandii



Republika Francuska



Republika Grecka



Gruzja

Królestwo Hiszpanii



Irlandia

Republika Islandii



Księstwo Liechtensteinu



Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga



Republika Łotewska

Republika Macedonii Północnej



Republika Malty

Republika Mołdawii



Księstwo Monako



Królestwo Niderlandów3)

Republika Federalna Niemiec



Królestwo Norwegii



Rzeczpospolita Polska



Republika Portugalska

Federacja Rosyjska

Rumunia

Republika San Marino



Republika Serbii



Republika Słowacka



Republika Słowenii



Konfederacja Szwajcarska



Królestwo Szwecji



Republika Turcji

Ukraina



Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej



Republika Włoska