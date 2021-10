1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 1836), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 899).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 1836), który stanowi:

"§ 18. 1. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

2. Jeżeli do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768) nie upłynął termin 6 miesięcy, o którym mowa w § 6 ust. 6 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu sprzed daty wejścia w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, osoby, które uzyskały pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, mogą przystąpić do części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego na podstawie niniejszego rozporządzenia przez okres 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3. Jeżeli do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych nie upłynął termin 6 miesięcy, o którym mowa w § 7 ust. 4 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu sprzed daty wejścia w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, osoby, które uzyskały pozytywny wynik z części teoretycznej (pisemnej) egzaminu kwalifikacyjnego, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a tego rozporządzenia, mogą przystąpić do modułu II lub III, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. b i c niniejszego rozporządzenia, przez okres 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 899), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".