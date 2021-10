Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: wz. M. Morawiecki

1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2021 r. poz. 1472).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2021/647 z dnia 15 stycznia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania określonych związków ołowiu i sześciowartościowego chromu w elektrycznych i elektronicznych inicjatorach materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (profesjonalnego) (Dz. Urz. UE L 133 z 20.04.2021, str. 54).